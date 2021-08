Dustin Poirier nomme son défi le plus difficile chez les poids légers à l’UFC

Dustin Poirier a battu Conor McGregor à deux reprises et est sur le point de se battre pour le titre UFC des poids légers.

Pourtant, ni McGregor ni le champion des poids légers, Charles Oliveira, qu’il rencontrera peut-être ensuite, ne l’inquiètent.

.

Poirier a partagé l’octogone avec McGregor et le légendaire Khabib

On pense que Poirier, qui a également combattu Khabib Nurmagomedov, affrontera McGregor pour la quatrième fois l’été prochain, mais lorsqu’on lui a demandé qui serait son adversaire le plus difficile à 155 livres, les champions actuels ou anciens ne sont pas entrés dans le calcul.

“Depuis quelques années maintenant, je pense que 155 a été l’une des divisions, sinon la plus difficile, de l’UFC”, a déclaré Poirier à ESPN.

«C’est très lourd depuis de nombreuses années, avec de nombreux prétendants qui attendent leur coup. Et maintenant, il y a de nouveaux gars dans le mix et ça devient de plus en plus fort.

« Mais d’emblée, je ne sais pas vraiment. Je pense que Khabib le ferait, mais il n’est pas dans le mix pour le moment. Peut-être l’Islam (Makhachev) – un style similaire.

.

Islam Makhachev avec son équipe, dont Khabib Nurmagomedov

Poirier a tiré sur Khabib à l’UFC 242 en septembre 2019, mais The Diamond a été soumis au troisième tour à un étranglement à l’arrière.

Il est passé aussi près que quiconque de battre le Russe, mais Poirier pense que l’homme que Khabib entraîne, Makhachev, présente son plus grand danger.

Mais qu’est-ce qui a rendu Khabib si bon ? Poirier dit que tout tourne autour de son grappling et de son jeu de jambes.

“Il est tellement avancé”, a-t-il déclaré au podcast Punchin’ In d’American Top Team. « Et ses pieds sont comme des mains. Son pied balaie et la façon dont il vous casse, c’est bien. Il est bon – tellement bon.

. – .

Khabib a demandé à l’ancien ennemi Dustin Poirier de régner sur la division des poids légers

«Je me suis fait étouffer et mon objectif était de transformer cela en combat. Je voulais que ce soit un combat, et il m’a juste étouffé et a fait ce qu’il fait et je ne pouvais pas l’arrêter. Je suis aux prises depuis longtemps.

La défaite de Khabib est la seule de Poirier à ses 10 dernières sorties. Cela s’avérerait être l’avant-dernier combat de Khabib car il prendrait sa retraite après avoir affronté Justin Gaethje un an plus tard.

L’Aigle entraîne maintenant d’autres combattants à l’American Kickboxing Academy avec l’ancien entraîneur Javier Mendez et Makachev semble être leur espoir de titre le plus prometteur.

Étant donné qu’il est classé cinquième au classement des poids légers, ce n’est peut-être qu’une question de temps avant que Poirier ne soit confronté à son adversaire le plus difficile.

. – .

Islam Makhachev sera de retour en action contre Rafael Dos Anjos le 30 octobre