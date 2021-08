Dustin Poirier, ouvert pour un quatrième combat avec Conor McGregor : “Si cela a du sens, nous le referons”

in

Bien qu’il ait une opportunité de titre en poche, Dustin Poirier vous gardez vos options ouvertes.

Poirier, numéro un au classement des poids légers de la UFC, apparaît dans L’heure du MMA avec Ariel Helwani et discuté de la possibilité d’un quatrième combat avec Conor McGregor.

Avertissement

« Nous verrons ce qui se passe, Ariel », a déclaré Poirier. Je ne vais pas rester assis à attendre qu’il se batte pour la quatrième fois. Si cela a du sens, si l’opportunité se présente, nous le referons. Maintenant, je m’entraîne, je vis ma vie. Ma fille a commencé son premier jour d’école aujourd’hui (lundi). Je m’amuse à atteindre mes objectifs en tant qu’artiste martial mixte. Je ne me suis encore engagé à rien. Je n’ai même pas parlé à l’UFC d’un combat pour le titre. Personne de l’UFC ne m’a approché pour parler. Nous allons voir ce qui se passe. Je crois que tout est possible, mais nous pencherons vers ce qui a le plus de sens.

La lutte de trilogie entre les deux a clôturé de manière décevante le UFC 264 après que l’Irlandais a subi à la fin du premier tour une double fracture à la jambe gauche qui a fini par mettre fin au combat sur avis médical.

Et bien que tout semblait que, avec McGregor mis à l’écart, au moins jusqu’en 2022, le plan serait de jumeler Poirier avec le nouveau champion, Charles Oliviera, le natif de Louisiane a trouvé un nouveau prétendant à Nate Diaz, qui avait pendant un certain temps un combat prévu pour lui

Vous pouvez me trouver sur Twitter comme @JulioFernandoN.

Twitter : https://twitter.com/mmaunola

Facebook : https://www.facebook.com/mma.uno

Instagram : https://www.instagram.com/mma.uno/

Publicité