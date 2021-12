Dustin Poirier prendra sa retraite s’il remporte le titre à l’UFC 269 et saute le combat de Conor McGregor, déclare Henry Cejudo

Dustin Poirier vient de vivre la plus grosse année de sa carrière et il pourrait couronner le tout en remportant son premier vrai titre mondial.

Le Diamond défiera Charles Oliveira pour son titre UFC des poids légers à l’UFC 269 ce samedi et s’il gagne, il a le monde du combat entre ses mains.

Dustin Poirier a connu une excellente année 2021

Après avoir battu McGregor deux fois cette année – deux combats qui figurent parmi les trois meilleurs pay-per-views UFC jamais achetés – Poirier a pu gagner plus d’argent qu’il n’en avait rêvé auparavant.

Selon l’ancien double champion de l’UFC Henry Cejudo, si Poirier gagne à Las Vegas, le joueur de 32 ans prendra sa retraite.

«Je crois que Poirier gagne. Vous l’avez entendu ici en premier, je pense qu’il prendra sa retraite », a déclaré Cejudo.

«Parce que lorsqu’un combattant commence à penser à la retraite, c’est vrai, vous devriez vous retirer, et je sens que Dustin Poirier gagne. Je pense qu’il veut partir en tête », a-t-il déclaré au Triple C & Schmo Show.

Cejudo pense que Poirier quittera le MMA

Si Poirier gagnait, le prochain challenger naturel serait Justin Gaethje après avoir vaincu Michael Chandler dans un classique de tous les temps à l’UFC 268 le mois dernier.

Poirier a déjà battu Gaethje. Il a éliminé Gaethje au quatrième tour en 2018, mais les deux hommes sont devenus de meilleurs combattants et de plus grands noms depuis lors.

Ensuite, il y a Conor McGregor. La sensation du box-office MMA a déjà déclaré qu’il revenait pour le titre et malgré une victoire depuis qu’il est devenu double champion en 2016, son immense pouvoir d’attraction signifie que le président de l’UFC, Dana White, pourrait bien lui donner une chance.

En plus de cela, White a déjà dit que la bonne chose à faire serait de laisser Poirier et McGregor terminer leur série correctement. La cassure de la jambe de McGregor dans le combat de la trilogie a empêché cela de se produire et si Poirier se trouve être le champion lorsque McGregor revient l’été prochain, White peut voir cela comme une victoire/gagnant.

Poirier et McGregor sont un match d’argent que l’UFC n’ignorera pas

Selon Cejudo, les pensées de retraite de Poirier seront motivées par son désir d’éviter d’affronter à nouveau Gaethje.

« Je ne pense pas qu’il veuille combattre Justin Gaethje », a déclaré Cejudo. « Je ne le fais vraiment pas. Je ne pense pas.

«Non, j’étais là à ce (premier combat Poirier contre Gaethje) à Phoenix. Je serais surpris s’il ne prend pas sa retraite.

«Mais quand quelqu’un pense à la retraite, autant le faire, et je pense que Dustin Poirier, s’il gagne, il prendra sa retraite. Vous l’avez entendu ici d’abord du roi ‘Triple C’.

« The Diamond » a battu Gaethje en avril 2018

Il convient de noter que Cejudo et Gaethje sont de bons amis et sont tous deux dirigés par Ali Abdelaziz, donc ses commentaires partisans ne sont pas trop surprenants.

Poirier avait suggéré après avoir battu McGregor pour la première fois à l’UFC 257 qu’il envisagerait de l’appeler un jour, mais avant son affrontement pour le titre, il a changé de mentalité.

« Je suis un combattant », a-t-il déclaré fermement dans une interview avec Ariel Helwani. « Je suis assez chanceux maintenant avec cette année que j’ai eue pour pouvoir m’en aller, c’est une excellente position. Mais, ces gars-là méritent des conneries, et je suis le gars pour le leur donner. Et nous ne pouvons pas partir comme ça.