Dustin Poirier prévient Justin Gaethje qu’il sera à nouveau KO s’il se bat comme une « boule de démolition »

Dustin Poirier a juré d’éliminer à nouveau Justin Gaethje s’ils se rencontrent à moins qu’il ne change son style de «boule de démolition».

‘The Highlight’ cherche désespérément à obtenir un autre titre léger UFC et veut affronter le vainqueur à l’UFC 269, lorsque Poirier rencontrera le champion Charles Oliveira.

.

Poirier défiera le titre UFC le 18 décembre contre Oliveira

.

Gaethje veut une fissure au vainqueur de Poirier vs Oliveira

Fraîchement sorti de sa victoire palpitante contre Michael Chandler à l’UFC 268, Gaethje a affirmé que « The Diamond » préférerait prendre sa retraite plutôt que de lui accorder une revanche.

La paire s’est battue en 2018, Poirier ayant réussi à obtenir une finition catégorique et a nié ces affirmations catégoriquement.

Il a déclaré à The MMA Hour: » C’est alléchant, cela intéresse les gens, c’est un crochet, il espère que je le mords et que je le bats [Charles] Oliveira. Ah, Gaethje, je dois le lui donner maintenant parce que c’est lui qui fait couler la gueule.

‘Bien sur lui. Je suis fan de lui. Je n’ai rien de mal à dire sur le gars, mais je l’ai battu ce soir-là dans sa ville natale. Que puis-je dire d’autre? »

. – .

Gaethje a montré au monde pourquoi il s’appelait « The Highlight » contre Chandler

.

Le protégé de Khabib, Islam Makhachev, pourrait bien être le prochain concurrent

Il a ajouté : « Il faut resserrer, être plus technique. Vous avez là-dedans un homme qui réfléchit, pas seulement une brute, pas seulement une boule de démolition – ou vous y allez et vous êtes « matadoré », et c’est ce que je ferais à ces gars s’ils me combattaient de cette façon.

Malgré les appels de Gaethje à être le prétendant numéro un, Poirier pense qu’Islam Makhachev pourrait bien suivre les traces de son mentor et ami Khabib Nurmagomedov et jouer pour la ceinture des 155 livres.

«Gaethje, c’est un combat depuis le combat pour le titre, donc évidemment, il est toujours le gars classé n ° 2. Islam [Makhachev] est sur une énorme séquence. Ce n’est pas mon appel », a-t-il déclaré.

« Peut-être que l’Islam a besoin de combattre un autre concurrent de premier plan, puis il sera le suivant. Peut-être que Gaethje devrait combattre l’Islam, de cette façon ils le règlent. C’est ce qui est beau dans les combats.