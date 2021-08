Dustin Poirier répond à Colby Covington et révèle comment ils pourraient se battre

Dustin Poirier et Dana White dans l’Octogone de l’UFC

Colby Covington a récemment déclaré qu’il mettrait fin à un combat avec Dustin Poirier avec facilité : « Je me vois le battre partout dans l’Octogone, le jetant d’un côté à l’autre jusqu’à ce qu’il se détache. Ce serait probablement une reddition verbale. Il serait probablement le premier d’un combat de haut niveau à gagner par annihilation pure et simple. Ce ne serait pas compétitif et au fond il le sait. Je veux juste qu’il assume la responsabilité de ses paroles.

Dustin Poirier répond à Colby Covington

Colby Covington à l’UFC

Maintenant, Dustin Poirier répond à Colby Covington dans une récente interview avec ESPN, révélant en outre comment un combat pourrait avoir lieu entre les deux, étant donné qu’ils sont dans des divisions différentes. Et il affirme en outre qu’il serait prêt à faire un super combat avec “Chaos” ou Kamaru Usman, actuel champion du monde des poids welters, s’il remporte le titre mondial des poids légers.

«Bien sur que je le ferais. Ce sont des gros gars, mec. On verra. Je peux certainement me battre à 170 livres. Honnêtement maintenant, à 155 livres, mon métabolisme a rattrapé son retard. Quand je coupais 145, entre les combats, je devenais beaucoup plus lourd qu’aujourd’hui. Je pense que mon corps se dégradait et portait beaucoup de poids. Je tirais jusqu’à 190 quand je combattais des gars 145. Maintenant, je ne dépasse pas 182. C’est vraiment le maximum auquel je marche. Mais je pense que je pourrais aussi me battre à 170. Il y a des combats amusants là-bas», a conclu Poirier.

