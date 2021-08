Dustin Poirier révèle l’adversaire le plus talentueux qu’il ait jamais eu à l’UFC

in

Quel est l’adversaire le plus talentueux que Dustin Poirier ait jamais affronté à l’UFC ? “The Diamond” le révèle dans une session de questions-réponses sur ESPN+. Il a certainement combattu avec les meilleurs des meilleurs de sa division car il a vu des visages avec des combattants comme Conor McGregor, Khabib Nurmagomedov, Max Holloway ou Justin Gaethje.

L’adversaire le plus doué de Dustin Poirier

«Probablement Max Holloway… Il correspondait à la valeur que j’apporte, ce que je ne pense pas que ce soit facile à faire, et sa durabilité était incroyable.. Il a reçu des coups violents, savait qu’il avait été blessé plusieurs fois, et chaque fois que la cloche sonnait, il répondait. Il est sorti prêt à se battre et je lui en suis reconnaissant, car j’ai beaucoup appris dans ce combat.«.

Avis

Dustin Poirier et Max Holloway se sont battus le 13 avril 2019 à l’UFC 236 pour le championnat intérimaire des poids légers.. Il a été nommé le combat de la nuit. “The Diamond” est sorti victorieux par décision unanime après cinq gros rounds, les deux ayant tout donné pour gagner et décrocher le titre et un tir sur le vrai champion. Il faut préciser qu’il ne s’agit pas de la catégorie des « Bienheureux », qui à l’époque était champion du monde poids plume.



Twitter : https://twitter.com/mmaunola

Facebook : https://www.facebook.com/mma.uno

Instagram : https://www.instagram.com/mma.uno/

Publicité