Dustin Poirier surprend Conor McGregor et le met KO au deuxième tour

L’Américain Dustin Poirier Il a donné la grosse surprise ce samedi (tôt dimanche matin en Espagne) en battant l’Irlandais par KO au second tour Conor McGregor, la grande star des arts martiaux mixtes, en main event de la soirée UFC 257 qui s’est tenue à Abu Dhabi (Emirats Arabes Unis).

Poirier, 32 ans, assommé McGregor au milieu du deuxième des cinq rounds de 5 minutes du combat avec un bon droit au visage de l’Irlandais après qu’il ait semblé avoir maîtrisé le combat après avoir été amené au sol par son rival dans le premier.

L’Américain a promis la bataille et il y a eu quand il a mis KO l’Irlandais au deuxième round, surprenant tout le monde et prenant ainsi sa revanche contre McGregor, qui l’avait battu en seulement 109 secondes lors de son premier combat en 2014, mais avait payé cher son temps d’arrêt, n’ayant joué que trois combats au cours des quatre dernières années. C’est le La première défaite de McGregor par KO en carrière, ce qui ajoute 22 victoires à 5 défaites, dont deux lors des trois derniers combats. Le ‘Diamond’ a un record de 27 victoires et 6 défaites en tant que professionnel.

McGregor revenait dans un octogone, dans la division poids léger, un an après sa dernière apparition et Poirier l’a surpris avec un coup de pied à la jambe suivi d’une rafale de coups de poing qui l’a fait tomber, devant l’arbitre Doyen des herbes mettre fin au combat, après 2 minutes et 32 ​​secondes de la deuxième manche jouée.

Dans le premier, après le premier échange de coups avec un très bon rôle de l’Irlandais au compteur, Poirier Il a pu rapprocher son rival de la toile, qui a vaincu pour finir en prise debout et enchaînant ces coups d’épaule frappants avec lesquels il a étonné l’Américain lors de son dernier combat Donald Cerrone.

McGregor il a décroché plusieurs mains puissantes, mais cela n’a pas suffi à battre son rival. ‘Le fameux’ il a continué à pousser au début du deuxième tour et a dominé. L’Américain a enduré et quand il en a eu l’occasion, il en a profité.

En un clin d’œil, il a placé l’ancien champion contre la cage et après avoir augmenté son volume de frappe, il a tonné son gant sur la mâchoire de l’Irlandais. McGregor, visiblement endolori à la cheville à cause d’un coup de pied de l’Américain, il a fini médusé.

Près de sept ans plus tard Poirier s’est vengé et a inscrit son nom dans l’histoire de l’UFC. McGregor il a remporté son premier match en 2014 et a promis de le terminer en moins d’une minute cette fois. L’Irlandais a obtenu la promesse.

“C’est difficile d’être inactif aussi longtemps”, a déclaré le combattant irlandais, également âgé de 32 ans, après son troisième combat en cage en plus de quatre ans.

“Son coup de pied au mollet était très bon, mais Dustin est un vrai combattant”, a-t-il admis. McGregor, boitant.« Je vais me dépoussiérer et revenir parce que c’est ce que je fais toujours. J’accepterai ces coups”, a promis l’Irlandais.

L’arbitre du match récompense Dustin Poirier comme vainqueur en présence de Conor McGregor

Document / Document / .

« Tout d’abord, je tiens à dire que Conor a pris ce résultat de manière professionnelle. Nous sommes à 1-1 et peut-être que nous devons remettre ça”, a-t-il déclaré. Poirier.

Deuxième de la catégorie des poids légers UFC, l’Américain est en position de force pour hériter ou se battre pour la ceinture, détenue par le Russe. Khabib Nurmagomedov (29-0), mais désormais retraité.

«Je pense que c’était un combat pour le titre. Maintenant, je suis le champion », a-t-il déclaré. Poirier après sa victoire dans la bulle de “l’Ile de la Lutte” installée à Abu Dhabi pour éviter les risques liés au coronavirus.

MICHAEL CHADLER VAINCRE ET CONVAINCRE

Dans l’autre match stellaire de la soirée, l’Américain Michael Chandler battre le Néo-Zélandais Dan talonneur par KO au premier tour. ‘Le fer’Ancien champion poids léger du Bellator MMA, il a fait ses débuts surprenants et visait le sommet de l’entreprise.

Chandler Il a commencé par prendre l’initiative et s’emparer du centre de l’octogone. D’abord d’un coup au corps puis d’un gauche à la tête, il a abattu un Dan talonneur qui a commencé comme un favori.

S’occupant de la main droite du Néo-Zélandais, il a attendu sa chance. Celui qui sème récolte. C’était donc pour Chadler, qui en deux minutes a fait comprendre que son passage au UFC cela semble être plus qu’un fait de témoignage. Entrez dans l’entreprise en éliminant le sixième meilleur combattant de la division.

Le KO historique de Conor McGregor contre Dustin Poirier

McGregor est sorti en boitant et aidé avec une béquille



Vidéo

