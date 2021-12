« Dusty… Certainement »: Dusty Springfield coproduit elle-même

Même pendant son apogée des années 1960, Springfield poussiéreux a sorti un certain nombre de bons albums qui ont été sérieusement sous-évalués et n’ont pas réalisé leur potentiel dans les charts. Le principal d’entre eux, bien sûr, est l’intemporel Dusty In Memphis, maintenant universellement considéré comme un LP classique qui, étonnamment, à ce jour, n’est toujours pas apparu dans les charts britanniques. Mais cette fois, nous nous concentrons sur un autre joyau un peu caché de son catalogue.

Juste avant que Springfield ne se rende à Memphis, elle a sorti un quatrième album studio qui était important pour plusieurs raisons, notamment parce qu’il était le premier à être coproduit par la chanteuse elle-même. Poussiéreux… Certainement a inscrit Dusty aux côtés de son collaborateur de longue date et a fait ses débuts dans les charts britanniques le 21 décembre 1968.

Dusty avait désormais signé un nouveau contrat américain avec Atlantic, en vertu duquel Dusty In Memphis serait la première sortie. Mais elle est restée sur Philips au Royaume-Uni, où elle avait figuré dans le Top 10 des singles en août avec le grand « I Close My Eyes And Count To Ten ».

Dusty… Définitivement présenté une sélection typiquement intéressante d’interprétations supérieures, à ses spécifications élevées habituelles. Certains reflétaient son penchant pour l’âme, comme le Bert Berns/Jerry Ragovoy préféré « Piece Of My Heart » et « I Can’t Give Back The Love I Feel For You » d’Ashford & Simpson, enregistré pour la première fois par Syreeta Wright, alors qu’elle s’appelait encore Rita.

Springfield s’est également de nouveau tourné vers le travail de Bacharach & David pour « Another Night » et « This Girl’s In Love With You ». L’album comprenait également sa lecture exceptionnelle de « I Think It’s Going To Rain Today » de Randy Newman et des sorties contemporaines pour adultes chics sur « Who (Will Take My Place) » de Charles Aznavour et Herbert Kretzmer et « Second Time Around » de Sammy Cahn et Jimmy Van Heusen. . »

Alors que l’album faisait son entrée dans les charts, Dusty grimpait également le compte à rebours des singles avec l’inégalable « Son Of A Preacher Man », mais cela n’était pas inclus sur Dusty… Certainement, étant enregistré à la place pour Dusty In Memphis. Le premier LP est entré au n ° 38 et a grimpé au n ° 30 à Noël et au nouvel an 1969, mais, peut-être entravé par l’absence d’un single à succès, n’a pas réussi à grimper plus haut. Mais c’est une entrée dans sa sortie d’album qui récompense l’écoute toutes ces décennies plus tard.

