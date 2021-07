Dusty Hill, bassiste de longue date de ZZ Top, décédé à 72 ans

Le bassiste de ZZ Top, Dusty Hill, est décédé à l’âge de 72 ans, ont partagé ses camarades de groupe Billy Gibbons et Frank Beard dans une publication sur les réseaux sociaux le mercredi 28 juillet. Le message commençait par affirmer que Hill était décédé dans son sommeil à son domicile de Houston, Texas .

“Nous, ainsi que des légions de fans de ZZ Top à travers le monde, nous regretterons votre présence inébranlable, votre bonne nature et votre engagement durable à fournir ce fond monumental au” Top “”, a poursuivi le message. “Nous serons à jamais connectés à ce ‘Blues Shuffle in C.’ Tu vas beaucoup nous manquer, amigo.”

Dans un article du 23 juillet, Gibbons et Beard ont déclaré aux fans que Hill, “leur bassiste intrépide”, faisait un “court détour” au Texas pour “régler un problème de hanche”. “Ils attendent un prompt rétablissement et le font revenir illico”, peut-on lire dans le message. Le problème de hanche de Hill signifiait qu’il allait devoir manquer certaines des performances du groupe, et ZZ Top a partagé que leur technicien de guitare de longue date, Elwood Francis, prendrait la place de Hill. ZZ Top a une représentation prévue mercredi soir à Simpsonville, en Caroline du Sud, mais elle n’aura probablement pas lieu.

Hill était immédiatement reconnaissable par les fans de rock comme l’un des deux hommes avec de longues barbes et des lunettes de soleil dans ZZ Top, l’autre étant Gibbons. ZZ Top a été fondé à Houston, Texas en 1969 par Gibbons, le bassiste/organiste Lanier Greig et le batteur Dan Mitchell, tous deux remplacés peu de temps après. Hill est arrivé juste avant que le trio, désormais composé de Hill, Gibbons et Beard, ne signe un contrat d’enregistrement avec London Records.

Ils ont sorti leur premier album, ZZ Top’s First Album, en 1971, suivi de Rio Grande Mud en 1972. Le prochain album de ZZ Top, Tres Hombres, contenait le tube du groupe “La Grange”, tandis que le projet suivant, 1975’s Fandango !, présentait ” Bouch.” Ils signent avec Warner Bros. Records en 1979 et sortent leur album Degüello, et leur album suivant, Eliminator, devient à la fois un succès critique et commercial. Il a culminé au n ° 9 et comprenait les 40 meilleurs singles “Gimme All Your Loving” et “Legs” ainsi que “Sharp Dressed Man”.

Leur dernier album avec Warner Bros. était Recycler, qui s’est classé n ° 4 sur le palmarès Billboard. Le son de ZZ Top était initialement enraciné dans le blues et a évolué tout au long de sa carrière, apportant des éléments de musique new wave avec Warner Bros., bien que la guitare signature de Gibbons et les accompagnements rythmiques de Hill et Beard aient toujours été au premier plan. Après avoir quitté Warner Bros., le trio a fait un retour vers leur son antérieur et a continué à faire de la musique, publiant cinq autres albums entre 1994 et 2012. ZZ Top a vendu environ 50 millions d’albums dans le monde et a été intronisé au Rock and Roll Hall of La renommée en 2004.