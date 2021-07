Dusty Hill, bassiste et membre fondateur de ZZ Top, décède à 72 ans – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Dusty Hill, le bassiste prolifique et fondateur du trio de blues rock texan ZZ Top, est décédé aujourd’hui à l’âge de 72 ans. Hill faisait partie du groupe depuis 1969 en tant que bassiste et deuxième chanteur.

Billy Gibbons et Frank Beard, les deux autres membres du groupe, ont confirmé la nouvelle : « Nous sommes attristés par la nouvelle que notre ami, Dusty Hill, est décédé dans son sommeil à son domicile de Houston, au Texas. Nous, ainsi que des légions de fans de ZZ Top à travers le monde, nous regretterons votre présence inébranlable, votre bonne nature et votre engagement durable à amener cet énorme fonds au « Top ». Nous serons connectés pour toujours sur ce blues shuffle en C. Tu nous manqueras pour toujours, mon pote.

La cause du décès n’a pas encore été révélée et il n’a pas été confirmé si elle est liée aux récents problèmes de santé de Hill. Le vendredi 23 juillet, ZZ Top a confirmé que Dusty reviendrait au Texas après sa tournée actuelle pour vérifier un problème de hanche.

Hill et Gibbons ont développé une image unique au cours de leur carrière, se ressemblant tous deux avec de longues barbes, des lunettes de soleil et des chapeaux de marque Stetson. Aux côtés de Beard, Dusty et Billy ont sorti 15 albums studio et ont eu de gros succès comme “Tush”, “Gimme All Your Lovin” et “La Grange”. Son album le plus récent s’intitulait La Futura et il est sorti en 2012.

Au début de ZZ Top en 1969, le bassiste de l’époque, Billy Ethridge, a refusé de signer un contrat avec London Records après avoir sorti le premier single du groupe, “Salt Lick”. Quand Ethridge a quitté le groupe en raison d’un désintérêt pour la signature, Hill l’a remplacé et a fait ses débuts avec Beard et Gibbons sur le premier album de ZZ Top en 1970. En 2004, les trois membres – qui, d’ailleurs, sont restés à jouer sur ZZ Top jusqu’à maintenant – ont été intronisés au Rock Hall of Fame.

Informations de Cadena Noticias