Dusty Hill de ZZ Top a eu un incroyable moment de «roi de la colline»

Dusty Hill de ZZ Top est décédé cette semaine, et les fans se souviennent de certains de ses moments de carrière les plus épiques, comme la fois où il a eu un incroyable camée King of the Hill. En 2007, Hill est apparu dans la série, exprimant une version animée de lui-même qui était un cousin du personnage principal de la série, Hank Hill. Le camée est survenu parce que le créateur de King of the Hill, Mike Judge, est à la fois originaire du Texas, tout comme ZZ Top, et jouait de la basse dans un groupe quand il était plus jeune.

Le juge a idolâtré Hill et les autres membres de ZZ Top – Billy Gibbons et Frank Beard – et a une fois inclus leur clip pour “Legs” dans sa première grande émission télévisée: Beavis et Butt-Head. Par coïncidence, Ultimate Classic Rock note que Hill a dit un jour au magasin qu’il “était un grand fan de Beavis et Butt-Head”. Le bassiste emblématique a ajouté : “Quand j’ai entendu que ‘Legs’ allait être dans un épisode de la série, j’en étais ravi et j’ai senti que c’était un honneur.”

Une fois que l’opportunité d’être une guest star sur King of the Hill s’est présentée, il a semblé que les étoiles s’étaient alignées, car Hill avait également pensé à quel point ce serait formidable pour lui d’apparaître dans la série. “Les esprits grands et/ou tordus se ressemblent”, a-t-il partagé avec UCR. “Je dis cela parce que bien avant qu’ils ne me demandent de représenter Dusty, le cousin de Hank, j’étais un grand fan de la série.”

Il a poursuivi: “Je viens de près de Dallas, où se déroule la série, et j’ai dit à ma femme qu’ils devraient me demander de jouer un parent puisque le nom de famille était déjà là. Je veux dire, je connais ces personnages comme de vraies personnes que je a grandi avec, y compris Bobby. Vous savez : ‘Ce garçon n’a tout simplement pas raison.'”

Malheureusement, Hill est décédé mardi à l’âge de 72 ans. Aucune cause de décès n’a été signalée pour le moment. Dans une déclaration sur la terrible nouvelle, les camarades du groupe ZZ Top de Hill ont déclaré: “Nous sommes attristés par la nouvelle aujourd’hui que notre compagnon, Dusty Hill, est décédé dans son sommeil chez lui à Houston.”

La déclaration a ajouté: “Nous, ainsi que des légions de fans de ZZ Top à travers le monde, nous regretterons votre présence inébranlable, votre bonne nature et votre engagement durable à fournir ce fond monumental au” Top “. Nous serons à jamais connectés à ce ‘Blues Shuffle in C.’ Tu vas beaucoup nous manquer, amigo.”