Dusty Hill de ZZ Top décède – RedState ⋆ 10z viral

Dusty Hill, le bassiste à longue barbe du groupe de blues/rock texan ZZ Top pendant plus de cinquante ans, est décédé. Hill avait 72 ans. Il est décédé dans son sommeil lundi soir. La cause du décès n’est pas encore connue.

Le groupe a publié la déclaration suivante:

«Nous sommes attristés par la nouvelle aujourd’hui que notre compagnon, Dusty Hill, est décédé dans son sommeil chez lui à Houston, TX. Nous, ainsi que des légions de fans de ZZ Top à travers le monde, nous regretterons votre présence inébranlable, votre bonne nature et votre engagement durable à fournir ce fond monumental au « Top ». Nous serons à jamais connectés à ce « Blues Shuffle in C ». Tu vas beaucoup nous manquer, amigo. Frank & Billy

Hill, avec le guitariste/chanteur Billy Gibbons et le batteur Frank Beard, a attiré l’attention nationale pour la première fois en 1974, lorsque la chanson “La Grange” du troisième album du groupe Tres Hombres a de justesse manqué d’entrer dans le Top 40 alors que l’album lui-même a atteint le numéro huit. sur les charts Billboard. La période la plus réussie de ZZ Top a eu lieu dans les années 1980, alimentée par l’ajout de rythmes synthétisés sous les riffs de blues du groupe et une multitude de vidéos mettant en vedette autant de femmes légèrement vêtues que possible. L’image du groupe en tant que rois de la rock star cool était désormais établie pour toujours, et tandis que les fortunes commerciales du groupe augmentaient et diminuaient au fil des ans, il restait un tirage au sort imparable pour les concerts les plus rentables pendant toute la durée. Le groupe a été élu au Rock & Roll Hall of Fame en 2004.

Hill a eu plusieurs mésaventures de santé au cours de sa carrière. En 1984, il s’est accidentellement tiré une balle avec son propre derringer. Ces dernières années, il a lutté contre l’hépatite et, au moment de sa mort, suivait un traitement pour une maladie de la hanche.

Le décès de Hill est un rappel qui donne à réfléchir sur la façon dont la fondation blues du rock’n’roll s’estompe rapidement. Il venait d’une génération qui rejetait l’assainissement racial de la musique populaire, embrassant plutôt pleinement le blues électrique terreux de pionniers tels que John Lee Hooker et Muddy Waters, que le groupe a sournoisement nommé dans “Waiting For The Bus/Jesus Just Left Chicago.”

Bien que ZZ Top n’ait pas été des puristes du blues, le blues a toujours été au cœur de tout ce qu’ils ont fait, mélangeant des influences telles que le tex-mex, le country brut des années 50 et le boogie à plein régime. ZZ Top avait une image bien sûr, mais l’image ne définissait pas le groupe. C’était plutôt la musique qui définissait l’image. ZZ Top a rendu sensuel, sexy, dépouillé jusqu’à son rock infusé de blues essentiel. C’était, est et sera toujours de la musique pour les travailleurs à la recherche d’un débouché lorsqu’ils se détachent une fois le travail de la semaine terminé.

Hill laisse dans le deuil sa femme et une fille d’une relation précédente.

Nous vous entendrons sur le X, Dusty.