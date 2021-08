Dusty Hill’s Widow remercie les fans pour leur soutien après la mort de Zz Top Bassist

Charleen McCrory, la veuve de ZZ TOP‘s Colline poussiéreuse, a offert ses premiers commentaires publics depuis la mort du bassiste.

Le lundi (2 août), McCrory a publié une déclaration via ZZ TOPLes médias sociaux de Remerciant les fans, amis et collègues pour leur « effusion d’amour débordante » après le décès de son mari.

Elle a écrit: “Après 19 merveilleuses années de mariage qui se sont terminées trop tôt, j’ai décidé de sortir Poussiéreuxpour remercier tous ses fans, collègues et amis pour l’immense effusion d’amour pour La poussière. Cela me fait espérer qu’il ne sera pas oublié.

“C’était l’homme le plus gentil, le plus doux et le plus attentionné qu’une femme puisse espérer trouver dans sa vie. Beaucoup ne croient pas aux mariages de contes de fées, mais Poussiéreux et j’en ai vraiment vécu un ! Nous étions inséparables.

“Il n’était pas censé me quitter ni vous tous. Ce n’était pas le plan que lui et moi avions. Le plan était pour une autre série de thérapie physique, avec une approche différente, pour aider sa bursite chronique. Le plan était qu’il reviendrait à la deuxième étape de la tournée en septembre.

“Tôt mercredi matin, mon monde et le vôtre perdraient un grand musicien et je perdrais mon plus grand amour. Il m’a réveillé et nous avons parlé et alors qu’il parlait gentiment avec moi, il s’est soudainement arrêté et il est parti en un instant. Alors, alors que Je me sens engourdi et perdu et seul et en mille morceaux, je sais qu’il sera toujours avec moi dans mon cœur et mon âme et je le rejoindrai quand le Seigneur m’appellera à la maison pour être avec eux. C’est mon espoir que vous garderez toujours lui dans vos cœurs. Il aimait ses fans et s’est toujours souvenu que sans fans la musique n’est pas entendue. Alors, sachez qu’il a vraiment apprécié chacun d’entre vous.

“Poussiéreux était un passionné de télévision et de cinéma… citant toujours des lignes et je partage donc une citation embellie de “This Is Us” est ma dernière lettre d’amour que j’envoie avec lui à sa dernière demeure.

“Ma douce Poussiéreux,

“La chose la plus extraordinaire que j’aie jamais faite dans ma vie est de tomber amoureux de toi. Le cadeau le plus extraordinaire que j’aie jamais reçu dans ma vie était que tu me demandes en mariage. Je n’ai jamais été vu aussi complètement, aimé si passionnément et protégé si farouchement.

“Je serai à nouveau avec toi.

“Je t’aime à l’infini et retour.

“Votre femme, Mandrin

“Je ferai reposer mon mari demain. Je vous demanderais de regarder vers le ciel à midi et de souhaiter Poussiéreux Bon courage.

“Avec beaucoup d’amour, de respect et d’appréciation pour Poussiéreuxles fans, collègues et amis de ,

“Mme la poussière“

ZZ TOP a joué son premier spectacle après collineest décédé le 30 juillet à Tuscaloosa, Alabama. il y a colline au spectacle de Tuscaloosa était ZZ TOPla technologie de la guitare de longue date François Elwood, qui a travaillé avec le groupe pendant plus de deux décennies. Selon le groupe, Francis continuera à jouer de la basse pendant ZZ TOP pour un avenir prévisible.

ZZ TOP a annulé un spectacle le 28 juillet en Caroline du Sud après avoir appris que l’homme de 72 ans colline était décédé à son domicile de Houston, au Texas.

Francis a fait ses débuts en direct avec ZZ TOP le 23 juillet au Village Commons de New Lenox, Illinois, après colline a été contraint de retourner au Texas pour régler un problème de hanche.

Le 21 juillet, ZZ TOP a annulé son concert à Evansville, Indiana en raison d’un “problème de santé au sein du groupe”, selon un média local Evansville Courrier & Presse.

ZZ TOP a lancé sa dernière tournée il y a trois semaines à Manchester, Iowa. Le trek, baptisé “Une célébration avec ZZ Top”, se poursuivra en août avec des dates dans le Sud, le Midwest et le Far West.

Lorsque ZZ TOP a annoncé la tournée, colline — qui a rejoint le groupe un an après sa formation en 1969 — a commenté : “Ils ont fermé la porte juste après notre tournée du 50e anniversaire et maintenant elle est de nouveau ouverte. Nous sommes ravis de sortir et de jouer notre musique pour tout le monde.”



