«  Dusty In Memphis  »: l’étrange histoire du classique incontestable de Springfield

Le disque qui est largement considéré comme le plus grand album du prestigieux catalogue de Dusty Springfield – en fait, pour beaucoup, l’un des plus grands albums, période – est sorti le 31 mars 1969. Malgré son échec surprenant à l’époque, Dusty In Memphis est heureusement devenu un monument à l’âme unique de l’un des meilleurs de Grande-Bretagne de tous les temps. voix.

L’album était le cinquième de Dusty, environ cinq ans après le début de sa carrière de hitmaking. Cela a marqué une nouvelle ère, car c’était la première fois qu’elle enregistrait un album en dehors du Royaume-Uni. Supervisé magistralement par trois des géants de tous les temps de la production de musique soul et rock américaine, Jerry Wexler, Arif Mardin et Tom Dowd, il a connu une naissance difficile. Heureusement, ce qui perdure, c’est la brillante qualité des chansons et des performances.

Écoutez Dusty In Memphis en ce moment.

Après un énorme succès international pour Dusty en 1966 avec «You Don’t Have To Say You Love Me», et malgré son statut bien-aimé auprès de son public, l’année suivante produit un blanc en termes de singles ou d’albums du Top 10 britannique. Dusty était connu depuis des années comme un champion britannique bruyant de la musique soul, et du travail de Wexler à Atlantic en particulier. Maintenant, elle et son amie et future manager, Vicki Wickham, ont convenu que le moment était venu pour un changement de direction, à la fois sur le plan créatif et géographique.

Et ainsi de Memphis

Dusty est resté sur Philips au Royaume-Uni, mais a signé son accord de rêve pour les États-Unis avec Atlantic et s’est rendu aux studios américains de «Chips» Moman à Memphis. C’était l’un des deux endroits du sud qu’Atlantique avait utilisé, avec Muscle Shoals, dans sa grande sortie d’âme de la journée.

Avec l’attention méticuleuse habituelle aux détails de Dusty, une liste de chansons sur mesure a été établie. Il comprenait du matériel d’auteurs-compositeurs tels que Barry Mann et Cynthia Weil («Just A Little Lovin ‘»), Randy Newman («Just One Smile»), Burt Bacharach & Hal David («In The Land Of Make Believe») et pas moins de quatre chansons de Gerry Goffin & Carole King («So Much Love», «Don’t Forget About Me», «No Easy Way Down» et « Je ne peux pas me débrouiller seul »).

Les enregistrements ont commencé avec Wexler, Dowd et Mardin, tous dans la salle de contrôle d’American. Les grands joueurs de session connus collectivement sous le nom de Memphis Cats ont ajouté leur expertise en studio. Mais malgré toute sa grandeur vocale, les insécurités de Springfield (et un certain malaise dans ce nouvel environnement) ont rendu les sessions de Memphis difficiles pour tous. Malgré la saveur authentique du sud des morceaux, le titre de l’album démentait le fait que la voix finale de Dusty pour celui-ci avait été enregistrée lors de sessions ultérieures à New York.

La sortie du LP à venir semble avoir été rapidement stimulée par la sortie en novembre 1968 du premier single «Son Of A Preacher Man». La belle mélodie lyrique et mémorable des écrivains John Hurley et Ronnie Wilkins était accompagnée d’un grand groove à combustion lente et d’une voix convenablement sensuelle de Dusty. Le résultat a été un single Top 10 des deux côtés de l’Atlantique.

Un anti-climax inexplicable

Puis vint la sortie de l’album – et un énorme anti-climax. Dusty In Memphis a eu du mal à se hisser au 99e rang du classement américain et, presque inimaginable, n’a pas réussi du tout à faire les best-sellers dans son propre pays. L’un de ses singles américains ultérieurs, « The Windmills Of Your Mind », est devenu un succès contemporain adulte dans le Top 3 américain, mais Noel Harrison avait déjà remporté la gloire britannique avec sa version de ce thème du film The Thomas Crown Affair l’année précédente. .

Comme cela s’est produit avec d’autres enregistrements marquants des années 1960 (on pense notamment à l’Odessey & Oracle des Zombies), il a fallu aux générations futures pour reconnaître l’énorme importance de Dusty In Memphis. Il apparaît fréquemment sur les listes des plus grands albums jamais réalisés, et a été placé au n ° 89 dans la liste 2003 de Rolling Stone des 500 plus grands albums de tous les temps.

Wexler a déclaré dans un documentaire de la BBC Radio 2 sur l’album en 2006: «Le fait que ce disque ait eu une vie après la mort si fantastique… cela a été l’une des joies de ma vie.»

Dusty In Memphis peut être acheté ici.

ÉCOUTER / ACHETER

Suivez la playlist officielle Dusty Springfield Best Of.