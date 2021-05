Légal & Réglementation

Dutch Crypto Exchange remporte le procès contre l’exigence d’enregistrement “ illégale ” de la banque centrale

Bitonic a gagné son procès contre la Banque centrale néerlandaise, ce qui signifie que les échanges de crypto-monnaie du pays n’ont plus besoin de vérifier les adresses de portefeuille de leurs utilisateurs, a déclaré la plate-forme d’échange de crypto-monnaies.

La société a intenté une action en justice devant un tribunal de Rotterdam contre la De Nederlandsche Bank en mars concernant l’exigence de vérification du portefeuille de la banque faîtière.

Mais maintenant, le régulateur a officiellement reconnu que son exigence était illégale et n’aurait jamais dû être appelée aux fins de l’enregistrement de la plate-forme d’échange de crypto-monnaies. La banque centrale a déclaré:

«Après réexamen, DNB arrive à la conclusion que cette interprétation de l’article 2, deuxième paragraphe, RtSw, donnée par DNB, ne rend pas suffisamment justice à la discrétion dont dispose une institution pour mettre en œuvre cette norme de manière orientée vers les risques. DNB a donc incorrectement défini l’exigence d’enregistrement comme condition pour l’enregistrement de Bitonic. »

Cette déclaration est intervenue après que le tribunal a ordonné au contrôleur néerlandais de mieux motiver sa décision d’enregistrement.

«DNB déclare l’objection fondée et révoque sa décision primaire du 17 novembre 2020, dans la mesure où elle concerne l’interprétation de l’article 2, deuxième paragraphe, de la RtSw avec l’obligation d’enregistrement, préconisée par DNB.»

Cela signifie que les échanges cryptographiques basés aux Pays-Bas n’ont plus besoin de mettre en œuvre des mesures de vérification de portefeuille impliquant la capture d’écran du portefeuille d’un utilisateur et de ses transactions.

Bitonic a déclaré que ces procédures illégales et onéreuses ont criblé l’ensemble du secteur néerlandais de la cryptographie avec des coûts et des charges administratives élevés et ont nui à l’innovation et au climat des affaires aux Pays-Bas.

«Cela contraste fortement avec l’affirmation selon laquelle les Pays-Bas stimulent un climat d’affaires innovant.»

ANTY

AnTy est impliqué dans l’espace cryptographique à plein temps depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que levée de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.