Duvall conduit 7 courses MLB

14/04/2021 à 06:48 CEST

Le starter Shane Bieber a travaillé neuf épisodes pour les Indians de Cleveland, qui ont battu les White Sox de Chicago 2-0. Bieber (2-0) a accordé trois coups sûrs, en a marché un et a retiré 11 frappeurs par retrait au bâton en route pour remporter la victoire.

Le receveur portoricain Roberto Pérez et le frappeur de pincement Amed Rosario ont effectué des courses pour façonner la neuvième victoire de Cleveland.

Pour les White Sox la défaite a été portée par le relais Garret Crochet (0-2) dans un tiers d’épisode.

Santana est la star des Royals

Le joueur de premier but dominicain Carlos Santana a effectué deux touchés pour le Les Royals de Kansas City, qui ont battu les Angels de Los Angeles 3-2. Santana a fait un sacrifice dans la première manche et était en charge de donner de la mobilité à la planche en poussant la première manche des Royals. Le dominicain a de nouveau émergé dans la deuxième manche en envoyant un rouleau aux arrêts courts, conduisant son deuxième score de la journée. Santana a ainsi atteint six points produits jusqu’à présent cette saison.

Sur le monticule, la victoire a été attribuée au partant Danny Duffy (2-0) dans un effort de six manches. Pour les Angels, la défaite a été imputée par le partant Dylan Bundy (0-1) en sept manches.

Flaherty donne l’avantage aux cardinaux

Le démarreur Jack Flaherty a lancé cinq solides manches et a été soutenu par trois circuits pour le Les Cardinals de Saint-Louis, qui ont battu les Nationals de Washington 14-3. Flaherty (2-0) a lancé cinq manches, a accordé trois coups sûrs, un point et a retiré six frappeurs par retrait au bâton pour la victoire.

À la batterie, le joueur de deuxième but Matt Carpenter (1), le joueur de premier but Paul Goldschmidt (1) et le joueur de troisième but Nolan Arenado (3) ont chacun réussi des circuits dans l’attaque des Cardinals.

La défaite des Nationals a été accusée par le partant Stephen Strasburg (0-1) dans un travail de quatre manches.

Sept points produits pour Duvall

Le Ranger Adam Duvall a frappé deux circuits et a terminé avec sept points produits pour les Marlins de Miami, qui ont battu les Braves d’Atlanta 14-8. Duvall a frappé ses deux circuits dans la troisième manche, sans coureur devant. Le voltigeur, qui a frappé presque parfait 4 sur 5, est revenu pour envoyer le ballon au fairway à la septième manche, avec deux coéquipiers en circulation.

Sur le monticule, le gagnant a été le relève John Curtiss (1-0) en une manche et deux tiers.

Pour les Braves, la batterie était représentée par le garde forestier dominicain Marcell Ozuna (1), qui a frappé à quatre coins de la première manche contre les terrains du partant vénézuélien Pablo López, menant un coureur en tête lorsqu’un retrait a été enregistré dans l’épisode. La perte a été portée par le starter Max Fried (0-1) dans un épisode.

Le décrochage conduit trois points et González deux

Le receveur Jacob Stalling a réussi trois touchés et le joueur de troisième but dominicain Erik González a conduit en deux pour les Pirates de Pittsburgh, qui ont battu les Padres de San Diego 8-4. Gonzalez a pris contact avec le ballon trois des cinq fois où il s’est rendu dans la cage du frappeur, et il a terminé avec deux points produits et un marqué.

Sur le monticule, la victoire a été créditée par le soulagement Chris Stratton (1-0) dans le travail d’un épisode. Pour les Padres, la défaite a été portée par le soulagement colombien Nabil Crismatt (0-1) en cinq manches complètes.

Contreras scelle la victoire des Cubs

Le receveur vénézuélien Willson Contreras a frappé de quatre coins pour deux touchés et scellé la victoire de les Cubs de Chicago, qui ont battu les Milwaukee Brewers 3-2. Contreras (2) a frappé un tour complet dans le huitième avec un coureur devant alors qu’il chassait le streamer de Brent Suter de plus près. Le Vénézuélien, qui s’est rendu trois fois dans la surface du frappeur et s’est connecté une fois, a frappé le ballon du champ tout le chemin vers le champ gauche, avec un coup qui a envoyé le ballon voler à 438 pieds, et le ranger Ian Happ en tête.

La victoire a été créditée par le relief dominicain Pedro Strop (1-0) dans un épisode, permettant un imparable.

Pour les Brewers, l’arrêt-court mexicain Luis Urías (1) a effectué un tour complet dans la deuxième manche, menant un coureur sur la route alors qu’il chassait les lancers du partant Alec Mills. La défaite a été portée par Suter (0-1) dans un épisode.

Stroman mène la victoire des Mets

Le démarreur Marcus Stroman a terminé six manches sur le monticule et le ranger Brandon Nimmo a effectué trois touchés pour le New York Mets, qui a battu les Phillies de Philadelphie 4-0 dans le deuxième jeu d’un double titre. Les Mets ont été crédités du double titre après avoir battu les Phillies 4-3 dans le premier match.

Stroman (2-0) a accordé quatre coups sûrs et a retiré trois frappeurs par retrait au bâton en route vers sa deuxième victoire. La défaite des Phillies a été portée par le partant Aaron Nola (0-1) en cinq manches.

Le starter sud-coréen Ryu contrôle les Yankees

Le partant sud-coréen Hyun Jin Ryu a atteint la septième manche mardi, tandis que le joueur de deuxième but Marcus Semien et le frappeur désigné Rowdy Téllez ont frappé des circuits qui ont permis Les Blue Jays de Toronto battent les Yankees de New York 7-3. Ryu (1-1) n’a accordé qu’un seul point en 6 2/3 manches, a retiré sept frappeurs et limité les Yankees à quatre coups sûrs et une marche.

Semien et Tellez ont chacun frappé des circuits en solo pour les Blue Jays.

La défaite des Yankees a été imputée par le partant Jameson Taillon (0-1) en 3 2/3 manches.

Urías fait la différence pour les Oriols

Le joueur de deuxième but mexicain Ramón Urías a frappé le simple qui a conduit dans la course mardi qui a assuré le Victoire des Baltimore Oriols 7-6 contre les Mariners de Seattle dans le deuxième jeu d’un double titre. Les deux neuvièmes se sont séparés le lendemain de la victoire des Mariners 7-6 lors du premier match de l’après-midi.

Dans la septième manche, Urías a fait un simple dans le champ central et a conduit le coureur de pincement Rio Ruiz avec le score gagnant.

Sur le tertre la victoire a été créditée par le rappeur dominicain César Valdez (2-0) en un seul épisode. Pour les Mariners, la défaite a été portée par le plus proche Casey Sadler (0-1) dans les deux tiers des manches.

Home run de Culberson contre les Rays

Le démarreur Kyle Gibson a travaillé sept manches complètes, le troisième but Charlie Culberson a frappé la balle et les Texas Rangers ont battu les Rays de Tampa Bay 8-3. Gibson (2-0) a accordé quatre coups sûrs et deux points, a donné deux buts et a retiré trois frappeurs en route pour remporter la victoire. Culberson (1) a frappé à quatre pattes au huitième avec un coéquipier sur la route.

Pour les Rays, la défaite a été portée par le partant Ryan Yarbrough (0-2) en six manches, acceptant une pénalité de 10 coups sûrs et six points.

Lowrie l’envoie pour l’athlétisme

Le joueur de deuxième but Jed Lowrie a frappé un circuit de trois points à la septième manche, le joueur de premier but Seth Brown a frappé un circuit dans la prochaine manche et L’Oakland Athletics a battu les Diamondbacks de l’Arizona 7-5. Lowrie (2) a frappé un tour complet contre le releveur Kevin Ginkel, prenant deux coureurs d’avance et scellant pratiquement la victoire.

Sur le tertre la victoire a été créditée par le soulagement vénézuélien Yusmeiro Petit (3-0) dans un tiers de l’épisode. Pour les Diamondbacks, la défaite a été portée par le relais de relève Anthony Swarzak (0-1) dans un épisode.

Devers continue de frapper sa batte à la joie des Red Sox

Le joueur de troisième but dominicain Rafael Devers a frappé un circuit pour le quatrième match consécutif mardi à la joie de les Red Sox de Boston, qui ont battu les Twins du Minnesota 4-2. Le joueur de troisième but de 24 ans a réussi un retour complet en neuvième manche sans aucun coureur sur le chemin. Le dominicain, qui a frappé une fois sur trois dans la surface de réparation, a envoyé le ballon dans la rue contre les terrains du dominicain plus proche Jorge Alcalá. L’illustre fils de la province de Sánchez Ramírez a débuté la saison avec 0 sur 13, mais il en compte maintenant 9 sur 22 (.409) avec cinq circuits et 10 points produits lors de ses quatre derniers matchs.

La victoire a été attribuée au relais Adam Ottavino (1-0) dans un épisode. Pour les Twins, la défaite a été portée par le relais Randy Dobnak (0-2) en trois manches.