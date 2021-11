DuWayne Warren plaide coupable d’avoir assassiné toute sa famille

Un homme de Virginie a plaidé coupable lundi des meurtres brutaux de sa petite amie et de leurs deux enfants en bas âge.

DuWayne Warren, 26 ans, a admis une série de trois meurtres survenus sur une période de 12 mois.

Le tueur reconnu a d’abord pris la vie de sa fille de 3 mois Évonne à la fin de 2019. La cause du décès de l’enfant a été déterminée comme étant une « asphyxie présumée » par le bureau du médecin légiste en chef de Norfolk (OCME) à l’époque, qui a noté qu’elle « est décédée dans des circonstances suspectes ».

Cette conclusion a été récemment réévaluée après que le père a été accusé de meurtre au deuxième degré pour le décès de son fils et de la mère des deux enfants. En décembre 2020, un an après la mort de la fillette de 3 mois, Warren a tué sa petite amie de 22 ans Epifani Andrews et leur fils de 3 mois Damere.

Selon un deuxième rapport de l’OCME obtenu par les médias locaux, la mère et le fils avaient tous deux été battus à mort. Le petit garçon a peut-être également été étouffé, ont déclaré les autorités; Andrews aurait été coupé et poignardé au moins 25 fois.

Des découvertes supplémentaires détaillent des abus substantiels qui ont été infligés au petit garçon tout au long de sa brève vie.

Selon les autorités, Damere avait de nombreuses ecchymoses sur tout le corps tandis que des cicatrices ont été trouvées sur son visage, son cuir chevelu, son cou et son dos. Damere avait également une marque de morsure sur sa cuisse, la preuve d’une fracture au bras gauche qui avait déjà guéri et plusieurs fractures aux côtes – certaines nouvelles ; Quelques vieux.

Les enquêteurs ont consulté un anthropologue légiste qui a déterminé que les fractures subies par l’enfant correspondaient à au moins trois cas distincts de maltraitance d’enfants.

« Cela suggère que le bébé Damere a été battu plusieurs fois au cours de sa courte vie », indique le rapport de l’OCME.

PLAIDOYER COUPABLE contre 3 chefs d’accusation de meurtre – DuWayne Warren admet avoir battu et poignardé sa petite amie Epifani Andrews, 22 ans, et battu leur fils de 3 mois Damere décembre 2020, et battu leur fille de 3 mois Evonne décembre 2019. 5 à 40 ans chaque charge @WAVY_News pic.twitter.com/63W8xuNIDN – Chris Horne (@ChrisHorneWAVY) 8 novembre 2021

Les corps d’Epifani Andrews, 22 ans, et de Damere, 3 mois, ont été découverts dans le salon du couple le 29 décembre 2020 après que la police eut été appelée au sujet d’une perturbation en milieu d’après-midi.

Warren a été arrêté et inculpé le lendemain. Il a finalement fait l’objet d’un acte d’accusation formel par un grand jury en juillet de cette année. Selon la police, Warren a rapidement admis sa culpabilité légale en disant qu’il était « désolé pour ce qu’il avait fait » et qu’il avait « serré le bébé autour de la poitrine ».

L’accusé est détenu à la prison de Norfolk City sans caution depuis son arrestation à la fin de l’année dernière. Il aurait refusé de parler aux médias locaux mais aurait publié des excuses sur son Facebook.

« Je suis désolé », a posté Warren en ligne pendant la journée entre ces derniers meurtres et son arrestation. «Ce que j’ai fait est impardonnable… Piff, je t’aime tellement et je suis désolé de ne pas être un père meilleur et aimant pour nos bébés, qu’ils se déchirent. Je t’ai tout pris et tout ce que je voulais c’était te donner le monde.

Selon l’affilié local de NBC WAVY, Warren a été jugé sain d’esprit et compétent avant de plaider coupable devant le tribunal lundi matin. Le point de vente rapporte que le procureur du Commonwealth a tenté de faire sceller une partie importante des preuves de l’État dans l’affaire en raison de la nature graphique de la maltraitance des enfants, mais le juge Jerrauld Jones s’est prononcé contre cette demande au nom de l’information du public sur les événements dans leurs tribunaux.

« Je n’ai jamais entendu personne crier comme ça de ma vie, jamais », a déclaré une femme anonyme à l’affilié local d’ABC, WVEC. La femme, qui a appelé les autorités en décembre dernier, décrivait ce qu’elle avait entendu lors du meurtre de la mère et du fils.

« Et je viens de paniquer instantanément, et la seule chose que je pouvais faire était de me dire immédiatement, je dois appeler le 911 », a-t-elle ajouté.

La condamnation de Warren devrait avoir lieu en février 2022.

[image via Norfolk City Jail]

