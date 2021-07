Dvara KGFS acquiert TransactNow – The Financial Express

in

Avec cela, Dvara KGFS lance un nouveau canal – KGFS Digital qui fera une incursion dans le modèle commercial piloté par les agents.

Dvara Kshetriya Gramin Financial Services (Dvara KGFS), une NBFC opérant dans des zones rurales reculées, a acquis TransactNow, la plate-forme numérique de Transact Nexus Tech, une start-up technologique en phase de démarrage, fournissant des services financiers numériques à la population non bancarisée et mal desservie.

Joby CO, PDG de Dvara KGFS, a déclaré : « L’équipe et la technologie nous aideront à développer notre canal numérique – un réseau d’agents offrant tous nos produits avec une grande commodité de transaction aux clients à proximité de leur village… »

