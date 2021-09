DVC prévoit un investissement de 15 000 crores de roupies pour les installations de stockage solaire et par pompe

in

DVC installerait elle-même l’installation de stockage par pompage à Lugu Pahar, dans le district de Bokaro, dans le Jharkhand, et transporterait l’eau pour le stockage pendant les heures creuses.

Damodar Valley Corporation (DVC), la coentreprise à trois voies des gouvernements de l’Union, du Bengale occidental et du Jharkhand, investira plus de 15 000 crores de roupies pour créer 2 000 MW de portefeuille solaire et un projet de stockage par pompe de 1 500 MW (6 × 250 MW). . L’investissement, visant à offrir un meilleur mélange d’énergie thermique, hydraulique et solaire à ses consommateurs industriels actuels, envisage également de répondre aux consommateurs domestiques utilisant l’accès ouvert.

L’entreprise, qui génère actuellement 5 990 MW, fournit à 30 000 volts, à un tarif moyen ne dépassant pas Rs 4,90 l’unité pour la consommation industrielle. Mais pour entrer sur le segment domestique, un nouveau réseau de distribution doit être mis en place, ce qui implique des investissements considérables. L’entreprise doit soit fournir une alimentation triphasée basse tension (BT) 415 volts, soit une alimentation BT monophasée 230 volts pour la consommation domestique. La réduction des alimentations de plus de 30 000 volts à 415 ou 230 volts doit se faire progressivement, mais DVC souhaite explorer le segment de la vente au détail, a déclaré un cadre supérieur de l’entreprise.

« Nous évaluons la demande des consommateurs nationaux en énergie DVC avant de prendre toute décision d’investissement. Jharkhand est notre objectif car une vaste zone reste inexploitée », a déclaré l’exécutif. Cependant, la priorité de l’entreprise reste de fournir de l’électricité aux futurs clusters industriels à la fois au Bengale occidental et au Jharkhand pour lesquels le producteur d’électricité a lancé une initiative de commercialisation via power melas, a-t-il ajouté.

Jharkhand recherchait plus d’électricité de la part du DVC en remplacement de l’électricité des centrales électriques NTPC de 4 760 MW de Vindyachal et de 3 000 MW de Rihand dans l’Uttar Pradesh. Bien que DVC ait des problèmes de longue date avec les cotisations croissantes de Jharkhand Bijli Bitaran Nigam, la récente décision du Centre de déduire Rs 714 crore du compte RBI de Jharkhand pour le paiement vers DVC a créé une dispute.

Néanmoins, DVC souhaite investir environ 5 146 crores de Rs pour la mise en place de l’installation de stockage de la pompe à Jharkhand et plus de 10 000 crore de Rs pour la mise en place des projets solaires flottants dans les bassins versants des barrages de DVC à Mython, Panchet, Tilaya et Konar.

Les projets solaires occuperaient jusqu’à 40 % de l’espace des plans d’eau dans les bassins versants desdits barrages. Une étude de faisabilité pour le projet de stockage par pompe a déjà été réalisée et Solar Energy Corporation of India prépare un rapport de faisabilité sur les projets solaires flottants. Un appel d’offres a été lancé pour un projet solaire de 50 MW en octobre dernier, mais des pourparlers sont en cours avec NTPC pour les associer en tant que partenaire JV, a déclaré l’exécutif.

