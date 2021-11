DWAC Stock pourrait surprendre sur la force de ramasser la vérité sociale

Investir dans Société d’acquisition du monde numérique. (NASDAQ :DWAC) pourrait être très rentable pour les investisseurs à long terme.

L’entreprise de médias sociaux de Trump, Vérité Sociale, a accepté de fusionner avec la société ad hoc d’acquisition (SPAC).

Ceux qui méprisent l’ancien président Donald Trump ne voudront peut-être pas se rappeler qu’il a reçu plus de 74 millions de voix lors de sa candidature infructueuse à la réélection de 2020.

Cela signifie que des dizaines de millions de personnes aux États-Unis sont des fans de Trump, ce qui indique, à son tour, que sa future entreprise de médias sociaux pourrait être assez lucrative.

Ce ne sera pas que Trump

Une idée fausse que beaucoup d’investisseurs pourraient avoir à propos de Truth Social est qu’elle sera dominée par l’ancien président.

Je ne m’attends pas à ce que ce soit le cas. Comme Trump est un homme d’affaires intelligent et un bon showman expérimenté, il sait probablement que presque tout le monde aime la variété en matière de divertissement.

Par conséquent, je m’attends à ce que de nombreux experts, débatteurs et artistes conservateurs/républicains partagent la vedette avec lui sur Truth Social.

D’anciens politiciens républicains célèbres, d’anciennes personnalités télégéniques de Fox News, des alliés et des membres de la famille bien connus de Trump ainsi que des animateurs de radio conservateurs sont tous susceptibles d’avoir mis en évidence des comptes sur Trump Social.

Tous pourraient également apparaître sur des vidéos et des émissions sur le réseau social.

Un havre social conservateur

De nombreux conservateurs sont très fatigués et contrariés par la censure des idées anti-establishment et anti-gauche sur Twitter (NYSE :TWTR) et Facebook (NASDAQ :FB).

Il existe de nombreux exemples de censure totalement injustifiée sur ces plateformes au cours des deux dernières années, à mon avis, et de l’avis de nombreux commentateurs, qui ne sont pas tous conservateurs ou pro-Trump.

Parmi les exemples les plus cités de suppressions flagrantes figurent des histoires soutenant la théorie de la « fuite de laboratoire » de Wuhan, les informations sur l’ordinateur portable de Hunter Biden et la décision d’interdire Trump lui-même.

Certains sont très passionnés par la défense de cette dernière décision. Mais je ne comprends pas comment les plateformes peuvent bannir Trump et permettre aux dirigeants de pays et de mouvements qui soutiennent ouvertement et prolifiquement le terrorisme et le génocide (pensez au Hamas et à l’Iran) de continuer à publier régulièrement des messages.

De nombreux conservateurs, pro-Trump et autres, ressentent la même chose.

De plus, des milliers de conservateurs ont eux-mêmes été censurés sur Twitter et/ou Facebook.

À la lumière de tous ces problèmes, de nombreux conservateurs recherchent une plate-forme beaucoup plus tolérante. Étant donné qu’aucun site Web n’a émergé comme une alternative populaire et plus libertaire à Facebook et Twitter, Truth Social pourrait combler ce vide.

En d’autres termes, un pourcentage énorme de conservateurs qui se sentent aliénés de Twitter et Facebook pourraient se tourner vers Truth Social. Ce point à lui seul fait qu’une position haussière sur l’action DWAC mérite d’être considérée.

Estimer les nombres

Disons que, dans la première année de Truth Social, 30% des électeurs de Trump utilisent Truth Social chaque mois. Cela représente environ 20 millions de personnes. Ajoutons encore 10 millions de fans à l’étranger. Cela nous amène à 30 millions d’utilisateurs mensuels.

Le revenu moyen par utilisateur de Facebook était de 10 $ au dernier trimestre. Annualisé, cela revient à 40 $ par an. Si nous donnons à Truth Social un ARPU annuel de 30 $ par an, cela représente 90 millions de dollars de revenus annuels.

Mais attendez, il y a plus. Truth Social proposera également un service de streaming par abonnement appelé TMTG+. Disons que cela coûte 10 $ par mois et que 20 % des utilisateurs mensuels y sont abonnés.

C’est 720 millions de dollars de plus. Et je serais surpris si Truth Social n’hébergeait pas de nombreux événements spéciaux en direct qui rapportent au moins 100 millions de dollars de revenus supplémentaires par an.

Au total, nous avons déjà atteint plus de 900 millions de dollars de revenus. Si 20 % de ce montant est affecté au résultat net, le bénéfice de Truth Social pour la première année serait d’environ 180 millions de dollars. Multipliez cela par un ratio cours-bénéfice de 25, et nous obtenons 4,5 milliards de dollars.

Selon The Asian Investor, au 22 octobre, l’action DWAC avait une « valeur marchande » de 2,7 milliards de dollars. Mais à cette date, les actions changeaient de mains pour environ 90 $. Dans l’après-midi du 2 novembre, ils étaient tombés à environ 60 $, ce qui porte probablement leur valeur à environ 1,8 milliard de dollars.

Ainsi, selon mes estimations, que je considère assez prudentes, l’action DWAC, basée uniquement sur la valeur de Truth Social au cours de sa première année, ne se négocie qu’à 40 % de sa valeur.

Depuis que Trump a commencé à se présenter à la présidence en 2015, beaucoup pensent que les médias et le gouvernement l’ont ciblé sans relâche pour le punir et le punir. Cette tendance se poursuit maintenant.

De plus, la Silicon Valley plus tôt cette année a effectivement détruit Speaking, le seul réseau social qui avait gagné un nombre important d’adeptes parmi les conservateurs.

Il y a donc tout lieu de croire que Truth Social aura de nombreux ennemis très puissants qui chercheront à le faire dérailler. En conséquence, le stock DWAC est assez risqué.

Le résultat sur le stock DWAC

Les actions sont extrêmement sous-évaluées, mais elles présentent un risque important. Par conséquent, j’exhorte les investisseurs tolérants au risque à acheter une partie relativement petite des actions à ce stade.

À la date de publication, Larry Ramer détenait une position longue sur le titre DWAC.

