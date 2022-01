Dwayne Hickman, acteur de Dobie Gillis, décédé à 87 ans

Dwayne Hickman, qui a joué dans la comédie à succès de CBS Les nombreux amours de Dobie Gillis, est décédé dimanche matin. Il avait 87 ans. Hickman est décédé à son domicile de Los Angeles des complications de la maladie de Parkinson, a déclaré son publiciste Harlan Boll au Hollywood Reporter.

Hickman a joué le rôle principal, un lycéen désespérément amoureux qui était également le narrateur de la série. Il a joué dans les 147 épisodes de Dobie Gillis, diffusés de 1956 à 1963. L’émission mettait également en vedette le futur acteur de Gilligan’s Island, Bob Denver, dans le rôle de son ami, Maynard G. Krebs. Frank Faylen a joué le rôle du père à l’ancienne de Dobie, Herbert, et Florida Friebus a joué sa mère, Winnie. La série a été créée par Max Shulman, qui a écrit les histoires originales dont la série s’est inspirée, et le film de 1953 Les affaires de Dobie Gillis.

(Photo : CBS via .)

Après la fin de Dobie Gillis, Hickman a été stéréotypé dans des rôles plus jeunes, même s’il avait déjà 29 ans à la fin de la série. En 1965, il a commencé à jouer dans des films d’American International Pictures comme Ski Party avec Frankie Avalon et How to Stuff a Wild Bikini avec Annette Funicello. Il a également joué dans la comédie occidentale Cat Ballou, avec Jane Fonda et Lee Marvin.

Hickman a continué à apparaître régulièrement à la télévision et au cinéma jusqu’en 1977. Cette année-là, il est devenu responsable de la programmation chez CBS. En 1983, il a fait une apparition dans le téléfilm High School USA et a joué une fois de plus Dobie dans le téléfilm de 1988 Apportez-moi la tête de Dobie Gillis. Il a embrassé son lien avec le personnage en nommant même son autobiographie Forever Dobie.

À la fin des années 1980, Hickman a commencé à réaliser des émissions de télévision. Il a dirigé des épisodes de Sister, Sister, Charles in Charge, Designing Women et Head of the Class. Il a également continué à jouer des rôles de camée à la télévision. Il a également eu un rôle récurrent dans l’adaptation de sitcom 1996-1999 de Clueless. Le dernier rôle de Hickman était dans le film Angels With Angels en 2005. Les autres crédits de Hickman incluent A Night at the Roxbury, Love American Style, Mod Squad, Murder She Wrote, Ironside, We’ll Take Manhattan, Dr. Goldfoot and the Bikini Machine et Combat !.

Hickman laisse dans le deuil sa troisième épouse Joan Roberts, qu’il a épousée en 1983, et ses fils Albert et John. Il laisse également dans le deuil son frère aîné, Darryl Hickman, un ancien enfant acteur. Des dons à la mémoire de Hickman peuvent être faits à The Actors Fund ou DreamClub United, une organisation fondée par Albert pour aider les programmes humanitaires locaux.