Dwayne Johnson a “flirté autour d’idées” avec Marvel mais a toujours eu son dévolu sur Black Adam de DC ⋆ .

Plus de quinze ans après avoir été lié pour la première fois au rôle, Dwayne Johnson a récemment terminé le tournage de Warner Bros. et DC Films ‘ Adam noir, la première sortie de film de super-héros pour la superstar de la WWE devenue mégastar hollywoodienne.

Cela a certainement été long à venir, et comme son partenaire producteur de Seven Bucks Hiram Garcia l’a révélé dans une interview avec Collider, Johnson a déjà “flotté autour de quelques idées” avec Marvel Studios mais a toujours eu à cœur de représenter l’anti-héros de DC.

“[We] avoir une excellente relation [with Marvel] et nous avons déjà flirté avec quelques idées, mais rien de grave », a déclaré Garcia. “Il y a une admiration mutuelle pour ce que nous avons chacun fait et ce que Kevin [Feige] a construit là-bas est vraiment incroyable.

“En fin de compte, pour nous, nous avons toujours été très attachés à ce que nous voulions construire avec Black Adam”, a poursuivi Garcia. «Black Adam était le personnage que nous voulions donner vie et que nous pensions que DJ était destiné à jouer. Une fois que nous avons jeté notre dévolu sur ce personnage il y a plus de dix ans, il était difficile d’imaginer DJ [as] quelqu’un d’autre.”

Adam noir est réalisé par Jaume Collet-Serra (Croisière dans la jungle) et voit Dwayne Johnson aux côtés de Noah Centineo dans Atom Smasher, Aldis Hodge dans Hawkman, Quintessa Swindell dans Cyclone, Pierce Brosnan dans Doctor Fate, Sarah Shahi dans Adrianna Tomaz et Marwan Kenzari, James Cusati-Moyer, Bodhi Sabongui et Uli Latukefu dans – des rôles encore non révélés.

