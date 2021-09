Dwayne Johnson a un autre sosie, et celui-ci vous aidera à déménager

Le blog My Baggage présente “The Rock” comme prêt à vous aider avec tous vos besoins de déménagement dans un article hilarant. Le doppelganger ressemble moins à The Rock qu’à un simple homme chauve avec des lunettes de soleil et un gilet de police. Les cartons de déménagement sont ce qui maintient ce “The Rock” en forme, et si vous l’engagez, vous vous assurez qu’il restera déchiré comme l’original. Il essaie de perdre ses kilos pandémiques, et le moyen le plus efficace est de diriger une équipe de déménagement. Le blog est assez divertissant et il y a maintenant un autre sosie de Dwayne Johnson très en vue.