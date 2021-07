Dwayne Johnson abandonne Fast and Furious 9, dit “Je souhaite bonne chance au film”

Dwayne Johnson (Photo: IE)

La star hollywoodienne Dwayne Johnson a finalement autorisé ses fans à ne plus faire partie des films Fast and Furious à l’avenir. L’acteur, qui a joué Luke Hobbs dans le film, aurait eu une dispute avec la star principale Vin Diesel lors du tournage de The Fate of the Furious en 2017, à cause de laquelle l’acteur a décidé d’abandonner le prochain volet, Fast and Furious 9.

Vin Diesel aurait déclaré que c’était son acte “d’amour dur” qui avait permis à Johnson de bien jouer dans les films. Interrogé sur les commentaires de Diesel, Dwayne Johnson a déclaré : « J’ai ri et j’ai beaucoup ri. Je pense que tout le monde a ri à ça, a déclaré l’acteur. Et je vais en rester là », a déclaré The Hollywood Reporter.

L’acteur a continué en disant que je leur souhaite bonne chance sur Fast and Furious 9 comme je leur ai souhaité bonne chance pour tous les autres versements. Et meilleurs voeux pour Fast 10, Fast 11 et le reste des films Fast and Furious qu’ils feront à l’avenir sans moi dans le film.

Diesel a de nouveau répondu au commentaire de Johnson et a déclaré: “Je pourrais donner beaucoup d’amour dur”. Il a continué en disant que je ferais n’importe quoi pour obtenir une bonne performance lorsque je produisais un film.

Dwayne Johnson a joué le rôle de Hobbs dans Fast and Furious Five en 2011, puis est réapparu pour Fast & Furious 6 (2013), Furious 7 (2015) et Le destin des furieux (2017) la dernière fois. L’acteur a également joué dans le film Hobbs & Shaw en 2019, aux côtés de Jason Statham, qui a repris son rôle de Deckard Shaw dans la série de longue date.

Actuellement, Dwayne Johnson est occupé avec son prochain film, Jungle Cruise. L’acteur continue de partager activement les mises à jour du film avec ses fans. Johnson a récemment laissé un aperçu des coulisses du film pour ses fans sur Instagram. Dans la vidéo, l’acteur est également vu féliciter sa co-actrice Emily Blunt pour sa capacité à effectuer des cascades avec facilité et a également déclaré qu’il était amusant de partager l’écran avec l’acteur qui était tout aussi enthousiaste à l’idée d’effectuer des cascades à l’écran.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.