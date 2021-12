Dwayne Johnson accuse Vin Diesel de « manipulation » alors que Feud Wages On

Johnson a ajouté qu’il avait également informé Universal Pictures de sa décision et « qui étaient tous très favorables car ils comprenaient le problème ».

Et bien que Diesel ait apparemment de bonnes intentions, Johnson a qualifié son poste d' »exemple de sa manipulation », en déclarant: « Je n’ai pas aimé le fait qu’il ait élevé ses enfants à ce poste, ainsi que la mort de Paul Walker. Laissez-les en dehors de cela. . «

Johnson a déclaré qu’après sa conversation précédente avec Diesel, il pensait qu’ils avaient une « claire compréhension » et espérait quitter la franchise avec « gratitude et grâce ». Cependant, il estime que « ce dialogue public a brouillé les pistes ».

« Quoi qu’il en soit, j’ai confiance dans l’univers » Fast « et dans sa capacité à répondre de manière cohérente au public, et je souhaite sincèrement à mes anciennes co-stars et membres d’équipage la meilleure des chances et le succès dans le prochain chapitre », a conclu Johnson.