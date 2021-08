Dwayne Johnson célèbre et écrit un doux hommage à Lin-Manuel Miranda après que Moana a franchi une nouvelle étape

in

La bande originale de Moana a tout ce que vous recherchez dans un film classique de Disney : une ballade stimulante, l’hymne d’un méchant et même une chanson amusante pour l’acolyte qui vole la scène (dans ce cas, Maui de Dwayne Johnson). Ce n’est donc pas une surprise qu’il ait connu une certaine longévité et inspiré la passion des fans et des acteurs du film. Dwayne Johnson l’aime tellement qu’il n’a pas pu retenir son enthousiasme lorsqu’il s’est rendu sur son Instagram pour annoncer une étape importante du Billboard pour le film :