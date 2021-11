Dwayne Johnson chercherait à être le prochain James Bond | Instagram

Récemment, on a appris que Dwayne Johnson « The Rock » aimerait jouer dans un film de James Bond Sera-t-il le prochain dans l’histoire ?, c’est ce que beaucoup se demandent maintenant, car sans aucun doute il serait quelqu’un de très bon pour le rôle.

Dwayne Johnson « The Rock » qui joue dans le film DC « Black Adam » a maintenant fait savoir que pour son prochain rôle, il aimerait devenir l’agent 007, James Bond.

Et c’est que l’acteur et ex combattant professionnel espère qu’à un moment donné, ils lui donneront l’occasion de se faire passer pour le célèbre agent secret.

Comme vous vous en souvenez peut-être, l’acteur Daniel Craig a cessé d’être James Bond après une carrière de 15 ans en tant que superspy britannique. Plusieurs célébrités hollywoodiennes se sont donc présentées pour assumer le rôle emblématique.

Ainsi, Dwayne Johnson, qui était également dans un film de Noël sur la plateforme Amazon, a déclaré lors d’une interview avec Esquire que l’un de ses objectifs est d’être le prochain Bond, puisque sa famille est liée à la saga car son grand-père était un méchant dans l’un des films 007.

Dans son interview, l’ancien catcheur a raconté comment son grand-père faisait partie de la célèbre saga sur You Only Live Twice avec Sean Connery.

C’était très, très cool. Et j’aimerais suivre ses traces et être le prochain Bond », a déclaré l’acteur.

Notamment, le grand-père de Johnson était le lutteur Peter Maiva, qui jouait un homme de main qui tentait de tuer Bond avec des mouvements de lutte et un katana, et alors qu’on lui a demandé s’il souhaitait lui aussi être un méchant, il a répondu :

Je ne veux pas être un méchant. Je dois être Bond », a affirmé « The Rock ».

Cependant, malgré l’enthousiasme que « The Rock » a pour être le prochain 007, l’une des raisons pour lesquelles l’ancien catcheur de la WWE n’a pas pu être considéré comme candidat pour cette saga est le fait que Johnson n’est pas britannique, ce qui est malheureusement vital. partie d’être l’agent secret.

En fait, jusqu’à présent, il a été révélé que des rumeurs disent que l’acteur Tom Hardy est le favori pour devenir le prochain Bond, bien que les possibilités d’Henry Cavill et même d’Idris Elba aient également sonné.

Cependant, on ne sait pas encore si Dwayne Johnson pourrait également être considéré comme James Bond à l’avenir.