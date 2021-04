Dwayne Johnson de Black Adam ne peut pas s’arrêter, n’arrêtera pas de s’entraîner pendant le tournage

Bien sûr, ce serait un monde étrange si Dwayne Johnson ne pompait pas le fer et ne faisait pas de sport régulièrement. Le lutteur devenu acteur a été un spécimen imposant pendant toute sa carrière professionnelle, et maintenant qu’il est l’une des stars d’action les plus célèbres d’Hollywood, il est encore plus important pour lui de rester en forme. Certes, avec les pouvoirs que le sorcier Shazam lui a conférés, Teth-Adam serait toujours une puissance même s’il était maigre, mais heureusement, le cinématographique Black Adam sera physiquement imposant comme son homologue de bande dessinée.