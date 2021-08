Dwayne Johnson de Jungle Cruise partage une vidéo de remerciement torse nu après la victoire de Disney Flick au box-office

in

Alors que la vidéo de Dwayne Johnson sert de remerciement gracieux à tous ses fans pour leur soutien et son nouveau film Disney (et aussi un petit plug pour sa marque de boisson énergisante), elle sert également de mise à jour sur la qualité du film. Johnson a fait cette mise à jour samedi, avec beaucoup de week-end à faire, mais dit que “l’aventure d’une vie” qu’ils ont créée avec Jungle Cruise a atteint le titre de film numéro 1 au monde ce week-end. Et cela fait longtemps que le film est en production depuis 2018.

