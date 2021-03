WENN / Instagram

Stanley Tucci réagit également au nouveau titre du royal britannique en partageant un collage d’artistes chauves dont Jason Statham, Bruce Willis et Sir Patrick Stewart.

Dwayne «Le rocher»Johnson a contesté le fait que le prince William soit salué comme« l’homme chauve le plus sexy du monde ». En apprenant qu’il a été vaincu par le duc de Cambridge en remportant le titre, le « Intelligence centrale»L’acteur a demandé en plaisantant un« recomptage ».

Utilisant Twitter le samedi 27 mars, l’ancien lutteur de 48 ans a plaisanté ce comédien Larry David aurait dû être le gagnant. «Comment dans le toast à la cannelle f ** k cela se produit-il – quand Larry David a clairement un pouls?!?! #demandingrecount », a-t-il écrit en retweetant des nouvelles de la victoire du prince William.

Réagir également au nouveau titre du royal britannique était Stanley Tucci. Il s’est rendu sur Instagram pour partager un collage d’artistes chauves, dont lui-même, The Rock, Jason Statham, Bruce Willis, Patrick Stewart, Mark Strong et rappeur LL Cool J. Dans l’accompagnement du message, il a noté: «À qui la couronne devrait porter cette couronne? Tant de choix merveilleux.

Suivant « Le diable s’habille en Prada»Les pas de l’acteur étaient Mark. Passant à sa propre page Instagram, le Lord Henry Blackwood de « Sherlock Holmes»A posté le même cliché et plaisanté,« le prince William fait face à une concurrence assez féroce de ce lot. »

Les réactions des acteurs sont survenues après que le prince William ait été nommé «l’homme chauve le plus sexy du monde». Il était basé sur une enquête menée par des spécialistes de la chirurgie esthétique, Longevita. Selon la publication britannique The Sun, les résultats de l’enquête ont été déterminés en analysant «les blogs, les rapports et les pages trouvés dans les recherches Google» avec le mot «sexy» et il a été mentionné 17,6 millions de fois.

Après le mari de Kate Middleton, boxeuse légendaire Mike Tyson a décroché la deuxième place avec 8,8 millions de mentions «sexy», «hot» ou «attractive» sur Internet. Les deux hommes ont ensuite été suivis de «Le Meg”Star Jason, rappeur Pitbull, Star de la NBA Michael Jordan, boxeur Floyd Mayweather, Jr., ainsi que des acteurs tels que John Travolta, Bruce, The Rock et vin Diesel.