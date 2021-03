Dwayne Johnson donne une réponse A + au prince William nommé homme chauve le plus sexy du monde

Malheureusement pour Dwayne Johnson et Larry David, aucun d’eux n’a même fait le Top 5 en ce qui concerne les hommes chauves célèbres et sexy. Au lieu de cela, le Top Five a été complété par d’autres acteurs et stars du sport. Avec le prince William dans la machine à sous n ° 1, le célèbre boxeur et homme chauve Mike Tyson était n ° 2. Après Mike Tyson, il y avait Jason Statham, co-vedette de Dwayne Johnson, Hobbs et Shaw, le chanteur Pitbull et Michael Jordan, qui n’a pas besoin d’être présenté (info via The Sun).