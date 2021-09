Dwayne Johnson et Gal Gadot réagissent à la scène de combat de la notice rouge ⋆ 10z viral

Netflix a choisi de lancer l’événement TUDUM du week-end dans un style explosif, en faisant appel à la plus grande star de cinéma du monde pour dévoiler un tout nouveau clip du projet le plus cher de la plate-forme à ce jour, présentant une scène de combat entre un trio de stars très populaires. Si vous n’étiez pas déjà au courant ; Avis rouge est une affaire énorme.

Écrit et réalisé par Rawson Marshall Thurber de Dodgeball et Skyscraper, l’acteur de haut niveau suit le profiler du FBI de Johnson, John Hartley, qui se retrouve pris dans une aventure mondiale pleine de rebondissements qui le met aux côtés et en face de l’escroc de Ryan Reynolds, Nolan Booth et Gal. La voleuse d’art de Gadot Sarah Black.

Le teaser de TUDUM offrait le mélange gagnant d’action, de comédie et de plaisanteries que le public attend de Red Notice, et comme vous pouvez le voir ci-dessous, deux des trois protagonistes ont partagé leurs réflexions sur les images avec leurs millions de followers sur les réseaux sociaux.

Cliquez pour zoomer

Reynolds a également mis en ligne le clip sur YouTube avec le titre “Nous avons essayé de combattre Gal Gadot”, donc le trio central fait clairement tapis quand il s’agit d’élever Avis rouge sensibilisation. Le film arrive sur Netflix le 12 novembre, où il a de grandes chances de devenir le long métrage original le plus regardé du streamer.