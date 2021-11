Dwayne Johnson exprime son désir de succéder à Daniel Craig dans le rôle de James Bond – The Chihuahua News – Entre les lignes

Dwayne Johnson veut succéder à Daniel Craig en tant que 007. The Rock a révélé son rêve de devenir l’emblématique James Bond. Après avoir été dans des franchises comme Fast & Furious ou GI Joe, l’interprète, considéré comme l’acteur le mieux payé au monde, est considéré comme l’idéal et, en plus d’être Black Adam pour Warner et DC, il cherche à être un autre personnage emblématique pour le cinéma.

Avec No Time to Die qui conquiert toujours le public des salles de cinéma, ayant dépassé les 708 millions de dollars dans le monde, Johnson se présente déjà comme candidat pour être Bond. L’acteur californien cherche à être le premier Américain à jouer le rôle de 007 et pour cela, il se souvient que sa famille est liée à la saga, car son grand-père Peter Maivia a joué un méchant mineur dans « Vous ne vivez que deux fois », dans lequel il face à Sean Connery lui-même.

« Je voudrais suivre leurs traces et être dans le prochain [película de] Lien, mais [no] je veux être un méchant Je dois être Bond », a déclaré dans une interview pour Esquire. Les compétences pour l’action, justement, ne manquent pas. En 2021 seulement, Johnson s’est montré en pleine forme avec « Jungle Cruise » et « Red Alert », sans compter les productions précédentes telles que « Jumanji : Next Level » ou « Project Rampage ».

Son gros inconvénient est sa nationalité. Une exigence non écrite est que l’acteur qui joue Bond soit britannique ou irlandais. Par conséquent, le public regarde Henry Cavill, Tom Hardy ou Idris Elba comme futur 007. Bien que, si Cary J. Fukunaga pourrait être le premier Américain à diriger un épisode de la saga, personne ne dit que Johnson ne pourrait pas être le premier non britannique ou irlandais à jouer l’espion mythique.

Pour l’instant, il est temps de profiter de No Time to Die, qui est devenu le quatrième film le plus rentable de 2021, le deuxième si on ne compte pas « La bataille du lac Changjin » et « Salut maman », deux productions chinoises qui ne le font pas. ont été lancés sur d’autres marchés internationaux.

Source : Cependant