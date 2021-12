Dwayne Johnson fait une douce promesse à sa fille Jasmine pour son anniversaire

Cette dernière garantie de Dwayne The Rock Johnson est un vrai bijou.

Le 16 décembre, la star de Jumanji a célébré sa fille JasminC’est le grand jour avec une douce dédicace, complétée par la promesse du meilleur cadeau immatériel de n’importe quel papa.

« Ma petite fille a 6 ans aujourd’hui », l’acteur, qui partage Jasmine et sa fille Tiana, 3, avec femme Lauren Hashian, a sous-titré une photo Instagram du duo père-fille côte à côte, la décrivant comme « forte, douce, indépendante, heureuse, créative, confiante et surtout, aimante et gentille », avec un « sens de l’humour MÉCHANT ».

« Je me demande d’où elle tient ça ? » J’ai continué. « Je suis fier de toi, je te soutiens et en tant que père, je serai toujours là pour aider à guider la vie avec mon cœur et mes mains. Et enfin, souviens-toi de ça, ta maman @laurenhashianofficial ROCKS !! Il n’y a personne mieux. Et aucune plus grande femme dans votre vie que vous puissiez admirer et apprendre de Passez le MEILLEUR ANNIVERSAIRE, et je rentre chez moi ce soir après le travail pour vous border. «