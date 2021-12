Dwayne Johnson, la star de Gal Gadot Red Notice devient le film Netflix le plus regardé de tous les temps

L’acteur avait déclaré qu’aucun des succès du film n’aurait été possible sans l’équipe de notice rouge qui a bien tourné le film malgré la contrainte dans leurs hôtels en raison des restrictions de Covid-19.

Parsemé de superstars magnétiques comme Dwayne Johnson, Gal Gadot et Ryan Reynolds, Red Notice est devenu le film Netflix le plus regardé de tous les temps. Le film a réussi à dépasser le précédent détenteur du record Bird Box pour devenir le film le plus regardé sur la plateforme de streaming. L’acteur principal du film Johnson s’est rendu sur la plate-forme de médias sociaux Instagram et a partagé la nouvelle avec ses fans et a également partagé les données d’audience du film.

Johnson a partagé la capture d’écran d’une histoire de CNN sur son film dépassant le record détenu par Bird Box qui avait été visionné pendant 282 millions d’heures à travers le monde en 2018. Johnson a partagé que l’audience de Red Notice avait atteint 328 millions d’heures à travers le monde. L’acteur a en outre partagé qu’avec 11 jours restants de la durée mondiale du film, il devrait créer un record plus élevé. En plus d’être visionné pendant une durée maximale sur la plate-forme, le film a également réussi à remporter 92% d’audience mondiale.

Le film réalisé par Rawson Marshall Thurber a été un succès annoncé grâce à son casting époustouflant de Dwayne Johnson, Gal Gadot et Ryan Reynolds et une foule d’autres acteurs talentueux. Le film qui était censé être le film le plus cher de Netflix a également enregistré le plus gros week-end d’ouverture pour Netflix. Johnson avait ensuite attribué le succès du film à toute l’équipe et aux professionnels travaillant sur les plateaux du film pendant les temps difficiles de la pandémie. L’acteur avait déclaré qu’aucun des succès du film n’aurait été possible sans l’équipe de notice rouge qui a bien tourné le film malgré la contrainte dans leurs hôtels en raison des restrictions de Covid-19.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.