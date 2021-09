Dwayne Johnson laisse les fans sans voix avec une rencontre surprise en bus de tournée

in

Ce n’est pas tous les jours que tu rencontres Dwayne Johnson.

Alors imaginez la surprise des fans lorsque l’acteur s’est arrêté à côté d’un bus de tournée de célébrités et a dit un petit bonjour. Heureusement, Johnson a tout documenté afin que vous puissiez vous-même les réactions.

“‘Hé, vous savez où je peux trouver The Rock?'”, a-t-il demandé en riant dans une vidéo partagée sur Instagram en septembre. 6. « Comment allez-vous les gars ? Tout le monde va bien ? Vous faites un bon voyage ? »

Alors que de nombreux coureurs sont restés bouche bée, bouche bée, le chauffeur de bus a remercié Johnson pour la brève apparition. “Je t’ai eu, mec!” a répondu l’A-lister avant de poursuivre son chemin.

On dirait que la star de Jumanji a aussi pris du plaisir à tout ça. “Parfois, ils deviennent fous de chauve-souris avec des cris si forts qu’ils réveillent les morts”, a-t-il légendé le clip. “Et parfois, ils deviennent littéralement paralysés et sans voix. Quoi qu’il en soit, c’est l’un des meilleurs aspects de la célébrité – rendre quelques personnes heureuses. Et sans voix.”