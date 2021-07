Dwayne Johnson met tout en œuvre pour livrer les jeux de mots Disneyland classiques de Jungle Cruise dans une nouvelle vidéo A+

Voir ces blagues dans cette vidéo, et savoir qu’il y en aura d’autres, me fait sourire. La croisière dans la jungle est l’un des rares manèges où la performance des membres de la distribution se produit encore et c’est devenu une partie nécessaire du spectacle. Les skippers n’ont pas vraiment besoin de conduire le bateau, mais la Jungle Cruise concerne autant les skippers que les animaux mécaniques, sinon plus. Pour ceux qui n’ont jamais eu la chance de faire la croisière dans la jungle, ils auront le moyen de découvrir toutes les belles mauvaises blagues lorsque Dwayne Johnson les livrera dans le nouveau film, et ce sera probablement un moment spécial pour tous les skippers. , passé et présent.