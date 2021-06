Dwayne Johnson partage un message d’espoir après avoir terminé le travail sur la notice rouge de Netflix avec Gal Gadot

On comprend pourquoi Red Notice est si important pour Dwayne Johnson. En plus de jouer dans le film, il est également l’un des producteurs du film, il a donc mis la main sur de nombreux détails concernant le calendrier de production étonnamment compliqué. Après le début du tournage en janvier 2020, Red Notice a été fermée en mars pour aider à empêcher la propagation de COVID-19. À l’époque, Dwayne Johnson a partagé une vidéo dans laquelle il a encouragé les acteurs et l’équipe et leur a souhaité bonne chance pendant la pause du film.