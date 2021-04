Dwayne Johnson réagit au sondage disant que beaucoup soutiennent la course présidentielle: TheGrio ⋆ .

Dwayne The Rock Johnson est largement connu pour son slogan de catch: “Sentez-vous ce que The Rock is Cooking?”

Près de décennies après avoir remis ses bottes et pris sa retraite de la lutte professionnelle, il y a une chance qu’il prépare une campagne pour la Maison Blanche.

Répondant aux résultats d’un nouveau sondage, Johnson a déclaré dans un tweet jeudi que la position n’avait probablement pas été prise en pensant à lui, mais laissait place à la spéculation selon laquelle l’homme célèbre pour le sourcil du peuple pourrait un jour représenter les personnes en poste.

Dwayne Johnson assiste à une cérémonie de la main et de l’empreinte en l’honneur de Kevin Hart au théâtre chinois de Grauman IMAX le 10 décembre 2019 à Hollywood, Californie. (Photo par Jean Baptiste Lacroix / .)

«Je ne suis pas sûr que nos pères fondateurs aient imaginé un six-quatre, chauve, tatoué, mi-noir, mi-samoan, buvant de la tequila, conduisant une camionnette, un mec portant un sac banane rejoignant leur club – mais si cela arrive, ce serait l’honneur de servir le peuple », a déclaré Johnson.

Je ne suis pas sûr que nos pères fondateurs aient jamais imaginé un six-quatre, chauve, tatoué, mi-noir, mi-samoan, buvant de la tequila, conduisant une camionnette, un mec portant un sac banane rejoignant leur club – mais si jamais cela arrive, ce serait mon honneur de servir le peuple 🙏🏾💪🏾🇺🇸 https://t.co/6Xd9ADzqX7 – Dwayne Johnson (@TheRock) 9 avril 2021

Johnson, n’écartant pas l’idée, a partagé dans le tweet un article de Newsweek rapportant qu’une grande partie des Américains aimerait voir l’acteur vedette en tant que commandant en chef de la nation. Le média cite un sondage publié la semaine dernière par Piplsay selon lequel 46% des répondants soutiendraient une campagne Johnson pour le président américain en 2024.

Piplsay est une plateforme de recherche sur les opinions des consommateurs.

Ce n’est pas la première fois que Johnson envisage ouvertement une élection présidentielle. Il a déclaré son intrigue lors de plusieurs interviews dans des talk-shows comme The Ellen Show et The Late Show avec Stephen Colbert. Il a cependant dit qu’il ne chercherait pas la présidence sans avoir d’abord acquis une expérience politique dans un rôle.

“Donc, si cela devait arriver, en 2024 ou 2028, je devrais aller travailler et acquérir de l’expérience et comprendre la politique”, a déclaré Johnson. Steve Colbert en 2018.

Comme précédemment rapporté par theGrio, Johnson n’a actuellement aucune affiliation concrète avec aucun parti politique.

Lors d’une interview l’automne dernier avec le candidat démocrate de l’époque Joe Biden et compagnon de course Kamala Harris, Johnson a déclaré qu’il était un «indépendant politique et centriste» autoproclamé. Bien qu’il ait approuvé Biden et Harris pour la Maison Blanche, il a déclaré qu’il avait voté pour les deux partis tout au long de sa vie adulte.

Son approbation de Biden et Harris était sa première approbation publique de tout candidat politique.

Le sondage Piplsay a également sollicité des réflexions sur d’autres célébrités qui se présentent à des fonctions publiques. Plus de 63% ont déclaré que les stars d’Hollywood ayant «la bonne aptitude politique» ou «la bonne équipe en place» feraient de bons politiciens.

En plus de Johnson, 30% des sondeurs ont déclaré qu’ils arboreraient une actrice primée aux Oscars. Angelina Jolie pour une course à la Maison Blanche. Magnat des médias Oprah Winfrey a obtenu 27% de soutien pour une élection présidentielle, tandis que 22% des répondants soutiendraient une offre de bureau ovale d’un acteur deux fois lauréat d’un Oscar Tom Hanks.

Gagnant d’un Oscar Matthew McConaughey a recueilli 29% de soutien s’il décide un jour de se présenter au poste de gouverneur du Texas.

Le sondage était composé de 30 138 adultes. Aucune marge d’erreur n’a été divulguée.

