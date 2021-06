Dwayne Johnson réfléchit au décès soudain de son père avec un message émotionnel peu de temps après la fête des pères

27/06/2021 à 18:38 CEST Max Verstappen a remporté une victoire éclatante au Red Bull Ring contre un Lewis Hamilton qui n’a jamais jeté l’éponge. Carlos Sainz et Fernando Alonso ils ont réussi à terminer dans les dix premiers premier. 1/ Verstappen, ajoutez et c’est parti Le potentiel de Max Verstappen et Red Bull semble hors […] More