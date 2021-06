Dwayne Johnson reviendra pour la fin de la saga – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Fast and Furious 9, le dernier volet de la saga menée par Vin Diesel dans le rôle de Dominic Toretto, implique le retour de plusieurs personnages dans la franchise tels que Han Lue et Mia Toretto, bien qu’il y aura aussi quelques absences comme Luke Hobbs, qu’il a donné vie à Dwayne Johnson.

Cependant, le réalisateur du film, Justin Lin, a confirmé que le personnage pourrait revenir dans la franchise pour ce qui seront ses deux derniers opus. Lors d’un entretien avec le média Cinemablend, le réalisateur a avancé qu’à aucun moment son histoire n’a été close.

“Beaucoup de conversations que j’ai eues portaient sur des personnages qui n’apparaissent pas mais qui sont, de toute évidence, bien vivants dans cet univers”, a déclaré Lin avant d’ajouter que pendant la réalisation du neuvième film, il avait toujours les personnages en tête. Hobbs et Shaw, interprétés respectivement par Johnson et Jason Statham. “Je ne les ai jamais considérés comme quelque chose de fini, c’est clair pour moi”, a-t-il déclaré.

En ce qui concerne le retour possible du personnage de The Rock, le réalisateur a fait référence à Sung Kang, qui revient donner vie à Han Lue dans le neuvième film de la saga, après le succès d’une campagne sur les réseaux sociaux qui réclamait son retour à la franchise.

En 2020, Lin a affirmé que Han comptait beaucoup pour lui “parce qu’il était là avant Fast and Furious”. Le réalisateur a ainsi évoqué l’origine officieuse du personnage que certains lient au film de 2002 Better Luck Tomorrow. Dans ce film du même réalisateur, Sung Kang incarne un certain Han qui est pour beaucoup le même que dans la saga Universal.

« Il y avait quelqu’un qui m’a posé des questions sur Han et Shaw et j’ai dit : ‘Attends quoi ? Shaw était au barbecue à 8h ?’ La vérité est que j’étais assez confus », a expliqué Lin, qui a conclu en notant que son retour dans la saga était motivé par son intention de « corriger plusieurs choses qui en avaient besoin.

Rappelons que lors du tournage du huitième film Fast and Furious, Vin Diesel et Dwayne Johnson ont eu de sérieux désaccords qui ont motivé The Rock à abandonner la saga et à se concentrer sur son propre spin-off, Hobbs and Shaw, aux côtés de Jason Statham. . Cependant, lors de la promotion du film, les deux acteurs ont publiquement fait la paix, ce qui signifie que la porte reste ouverte pour le retour de Johnson.

Pour l’instant, les fans de la saga pourront profiter de Fast and Furious 9, réalisé par Justin Lin et avec un casting composé de Vin Diesel (Dominic Toretto), Michelle Rodriguez (Letty), Tyrese Gibson (Roman), Ludacris (Tej) , Jordana Brewster (Mia), Nathalie Emmanuel (Ramsey) et Sung Kang (Han). Le film sortira dans les cinémas espagnols le 2 juillet.

Source : Cependant