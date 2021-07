Dwayne Johnson se moque de Vin Diesel et confirme son absence en F&F 10 et 11 – Las Noticias de Chihuahua – Entre les lignes

in

Il semble que la bagarre entre Dwayne Johnson et Vin Diesel continue. The Rock a répondu aux commentaires de l’acteur de Fast and Furious, dans lesquels il a expliqué que le désaccord entre les deux stars est né lorsqu’il, en tant que producteur de la saga, a agi d’une “main lourde” lors du tournage du huitième volet de la série. saga pour faire ressortir le meilleur de Johnson. Certaines déclarations que le protagoniste de Black Adam a qualifiées de risibles avant de laisser tomber qu’il ne sera pas dans les deux derniers opus de la franchise principale.

Et, bien que cette confrontation publique semble avoir été résolue, Johnson a décidé de ne pas garder le silence devant les déclarations faites par Diesel lors de la promotion de Fast & Furious 9, dans lesquelles il se disait très exigeant avec l’acteur de Jumanji : Next Niveau.

« Hobbs frappe fort, comme une tonne de briques. C’est quelque chose dont je suis fier, cette esthétique. Cela a demandé beaucoup de travail. Il fallait y arriver, et parfois, à ce moment-là, je pouvais être très dur. Pas autant que Fellini, mais je ferais tout ce que j’ai à faire pour obtenir les performances que je veux dans n’importe quel film que je produis”, a-t-il déclaré dans une interview pour Men’s Health.

Johnson n’a évidemment pas tardé à répondre. En pleine promotion de Jungle Cruise, qui sortira ce 30 juillet en salles et sur Disney+ avec Premium Access, l’acteur a décidé de prendre les commentaires avec humour.

« J’ai ri, j’ai beaucoup ri. Je pense que tout le monde a ri à ce qu’il a dit. Je ne vais pas dire plus loin que je leur souhaite le meilleur, à la fois avec F9, ainsi qu’avec les dixième et onzième versements et le reste des films Fast & Furious qu’ils font sans moi », a-t-il déclaré au Hollywood Reporter.

Emily Blunt, qui était avec Johnson dans l’interview, a ajouté avec ironie : « Dieu merci, il était là avec vous. Quel soulagement qu’il vous ait aidé à traverser ça ! », A quoi Johnson a plaisanté : « Felliniano ».

Il semble que The Rock ne partage pas la même version de ce qui s’est passé. Cependant, au lieu d’entrer dans plus de controverse, il a opté pour l’ironie et le sarcasme. En revanche, dans ses déclarations, il a précisé autre chose très clairement : il n’a pas l’intention de reprendre son rôle de Hobbs pour les deux derniers volets de Fast & Furious.

Malgré le fait que Justin Lin a déclaré qu’il voulait que Hobbs revienne pour les deux derniers films, tout indique que Johnson ne reviendra à son personnage que pour le spin-off qu’il partage avec Jason Statham.

