Dwayne Johnson se penche sur le débat sur le bain des célébrités, et il y a toute une routine

Donc, si ce n’était pas déjà clair, Dwayne Johnson est tout le contraire d’une célébrité “ne pas se laver”, et il a la routine pour le prouver. Et pour être honnête, il n’est pas vraiment surprenant d’entendre que c’est le cas. The Rock s’est avéré être une personne très précise et dévouée en ce qui concerne les différents aspects de sa vie, en particulier son emploi du temps personnel. De plus, étant donné qu’il s’entraîne fréquemment, il était facile de supposer qu’il connaîtrait bien une bonne douche (quotidienne).