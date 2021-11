Dwayne Johnson s’engage à cesser d’utiliser de vraies armes à feu sur le plateau après la tragédie de la rouille

Quelques jours avant la première de son film d’action Netflix Red Notice, Dwayne Johnson examine comment il peut changer ses futures productions à la lumière de la mort tragique d’Halyna Hutchins sur le tournage du film d’Alec Baldwin Rust. L’acteur-producteur s’est engagé à ne plus jamais utiliser de vrais pistolets sur des projets produits par sa société Seven Bucks Productions, rapporte Variety.

« Tout d’abord, j’ai eu le cœur brisé », a déclaré Johnson à Variety lors de la première de Red Notice. « Nous avons perdu une vie. Mon cœur va à sa famille et à tout le monde sur le plateau. Je connais Alec aussi depuis très longtemps.

« Je ne peux parler pour personne d’autre, mais je peux vous dire sans une absence de clarté ici, que tout mouvement que nous avons avec Seven Bucks Productions – tout film, émission de télévision, tout ce que nous faisons ou produisons – nous n’utilisera pas du tout de vraies armes », a poursuivi Johnson.

« Nous allons passer aux pistolets en caoutchouc et nous allons nous en occuper par la suite », a déclaré Johnson. « Nous n’allons pas nous soucier des dollars. Nous ne nous soucierons pas de ce que cela coûte. »

Seven Bucks Productions, fondée par Johnson et Dany Garcia, a fait partie de nombreuses productions récentes et à venir de l’acteur, y compris des films comme Hobbs & Shaw, les films Jumanji, Skyscraper, son prochain film DC Black Adam, ainsi que des projets associés. comme les deux Shazam ! cinéma. La notice rouge, bien sûr, est également sur la liste.

« J’adore le cinéma », a poursuivi Johnson. « Il existe des protocoles et des mesures de sécurité que nous avons toujours pris dans le secteur du cinéma et que nous prenons très au sérieux, et ces décors sont des décors sûrs, et nous en sommes fiers. Mais des accidents se produisent. Et quand quelque chose comme ça arrive de ça l’ampleur, cette déchirante, je pense que la chose la plus prudente et la plus intelligente à faire est de faire une pause pendant une seconde et de vraiment réexaminer comment vous allez aller de l’avant et comment nous allons travailler ensemble. »

Red Notice sort en salles le 5 novembre et arrive sur Netflix une semaine plus tard, le 12 novembre.