Dwayne Johnson surprend sa mère avec une voiture de luxe à Noël

À, la mère de Dwayne, a été choquée de voir le Cadillac CT5 blanc avec un énorme nœud rouge sur le pare-brise. La femme de 73 ans n’a pas caché son émotion et ses larmes de bonheur dès que son fils a ouvert les yeux alors que ses filles criaient : « Joyeux Noël ! Immédiatement, Ata a embrassé The Rock en le remerciant pour le geste, tandis que la chanson Can’t Help Falling In Love de Elvis Presley.

Johnson a partagé ses sentiments dans la publication de ladite vidéo: « Cela faisait du bien. J’ai surpris ma mère avec une nouvelle voiture pour Noël. Elle était surprise. Il a crié quelque chose de laid. Ses petites-filles la rejoignirent à l’intérieur de la voiture. J’étais submergé par la joie, la joie pure.’

Ata, la mère de l’ancien lutteur, est une fan numéro un de tout ce que fait The Rock. (Instagram / Le Rocher)

Dwayne a ajouté que son chien, HobbsElle voulait aussi faire partie de la fête et s’occuper de tout et de son « poulet » de Noël, son nouveau jouet. « Joyeux Noël maman, profite bien de ta nouvelle balade et de tes records d’Elvis. On t’aime. Vous méritez tellement plus. DJ », a conclu l’acteur dans son message.