Dwayne Johnson taquine le «Champion du peuple» Black Adam Image ⋆ .

Le DC Extended Universe accueillera bientôt Adam noir parmi ses membres. Bien que le film mettant en vedette l’anti-héros populaire ne sortira pas en salles avant l’année prochaine, il y a beaucoup de battage médiatique autour de lui. Une partie de l’anticipation est due au fait que l’ancien champion de la WWE Dwayne Johnson incarne le héros titulaire. Johnson fait actuellement la promotion du film sur ses réseaux sociaux puisqu’il le produit également. Il n’y a pas longtemps, il a révélé que le scénario rendait hommage à Johnny Cash. Plus récemment, l’acteur a montré une nouvelle image sur le plateau et a passé quelques mots pour décrire le «champion du peuple» qu’il va jouer. Fait intéressant, le surnom de Johnson était le «champion du peuple» lorsqu’il était à la WWE (via SuperHeroHype).

«Si vous connaissez la mythologie de la bande dessinée, alors vous savez d’où vient sa douleur», a-t-il écrit. «Sa rage. Sa femme et ses enfants ont été tués. Son peuple a été brutalement asservi. Ce n’est pas un super-héros, mais plutôt un champion. Champion des pauvres et battu. Champion du peuple. Et il est la force la plus imparable de l’UNIVERS DC. »

Vous pouvez consulter l’article ci-dessous, ainsi qu’une autre photo présentant les «énormes scènes sonores» du film.

CONNEXES: Le rocher donne un petit aperçu de son costume d’Adam noir

Apparemment, Johnson fait référence à Adam noirL’histoire d’origine moderne, où il est un guerrier de Kahndaq, une nation fictive d’Afrique du Nord qui est conquise par Ahk-Ton, un prêtre qui a vécu sous le règne de Ramsès II. Et tandis que les troupes égyptiennes limogent Kahndaq, Adam perd sa famille, ce qui l’amène à embrasser le côté obscur de ses pouvoirs.

Adam noir fera ses débuts en salles le 29 juillet 2022.

Qu’attendez-vous de ce film? Faites-nous savoir dans la section commentaire ci-dessous!

Lecture recommandée: Justice Society of America: Black Adam and Isis

Lien source