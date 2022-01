À l’écran, Dwayne « The Rock » Johnson a affronté des scientifiques fous, des militaires voyous et des ennemis enchantés, mais sa dernière cible a surpris certains fans : Elmo de Sesame Street. Johnson s’est moqué du monstre rouge flou sur Twitter jeudi, et l’échange est rapidement devenu incontrôlable. Voici un bref aperçu de la façon dont leur bœuf a commencé.

Elmo et Sesame Street ont commencé à apparaître sur Twitter lundi lorsqu’un extrait aléatoire d’un épisode de 2004 est devenu viral. Cela montrait Elmo et son amie Zoe essayant de décider comment partager un cookie, tandis que Zoe voulait inclure son animal de compagnie, Rocco, dans la scission. La vidéo hors contexte a amusé les utilisateurs toute la semaine, et mercredi, le compte Twitter officiel d’Elmo s’est amusé en tweetant : « Est-ce que quelqu’un a déjà vu une pierre manger un cookie ? Elmo est juste curieux. » Ici, Johnson a apparemment vu son ouverture.

« Oui, mon ami. Ce rocher dévore des cookies. Toutes sortes de cookies », a écrit l’acteur avec un emoji souriant. « Je vais vous présenter [cheat meals] et ça va changer ta vie. Dites à Cookie Monster de le déplacer, parce que je viens à Seasame Street pour botter le cul et manger des cookies. Et je n’ai presque plus de cookies. »

En plus du clip viral de Rocco, Johnson faisait également référence à ses infâmes publications sur Instagram où il montrait ses « repas de triche » entre de longues périodes de régime intense. Son message a reçu une réponse rapide du compte officiel de Cookie Monster : « Me say cookie challenge ACCEPTED !!! »

De nombreux fans et commentateurs espéraient que cela signifiait que Johnson organisait littéralement une apparition sur Sesame Street, y compris peut-être un concours de mangeurs de cookies avec Cookie Monster. Jusqu’à présent, il n’y a pas eu d’annonce officielle, bien que beaucoup en parlent comme d’une fatalité. En fait, certains ont été surpris de se rendre compte que Johnson n’avait jamais été un invité sur Sesame Street avant de considérer son long mandat en tant que célébrité familiale.

C’est le moment idéal pour Johnson de cocher cet élément de sa liste de choix de carrière. L’acteur a deux jeunes filles à peu près à l’âge idéal pour apprécier un camée Sesame Street. Bien sûr, le fait que l’émission génère beaucoup de discussions en ligne en ce moment ne fait pas de mal non plus.

Sesame Street est diffusé en semaine à 9 h HE sur PBS. Il est également diffusé en streaming sur HBO Max, YouTube et Roku, et dispose d’une application dédiée aux appareils iOS.