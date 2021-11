Dwayne Johnson ‘The Rock’ a offert son camion de 3,6 millions de dollars | .

Le célèbre acteur de Hollywood, Dwayne Johnson, mieux connu sous le nom de « The Rock », a récemment présenté son nouveau film Avis rouge et dans le première dudit film qu’il demandait oscar Rodriguez.

L’interprète populaire recherchait Óscar qui est un entraîneur personnel, qui s’occupe de sa mère de 75 ans et est le chef de son église, en donnant de la nourriture et du soutien aux femmes qui ont connu des problèmes domestiques, en plus d’être une vétéran de la Marin.

Je recherchais et réalisais l’histoire de ce participant à la première, ce qu’il méritait pour recevoir son camion en cadeau Pick-up Ford F-150 personnalisé, qui coûte plus de 3,6 millions de dollars, Comment montrer votre appréciation pour tout ce que vous faites pour la communauté.

”Joyeux Noël @coach_orod Et profitez de votre nouveau camion. J’ai invité les fans pour une projection spéciale de « Red Notice » et je voulais faire quelque chose de très spécial pour eux tous. »

Apparemment l’histoire d’Oscar a ému l’acteur hollywoodien, qui y pensait beaucoup mais je considère que c’est la meilleure chose qu’il ait pu décider, un cadeau qui est né du cœur et qui est simplement son gage d’amour au monde comme le fait l’entraîneur et le chef d’église.

Les protagonistes de Notice Rouge à l’avant-première du film. .

Qui a dit que les bonnes personnes ne reçoivent pas ce type de reconnaissance ou de cadeaux? À de nombreuses reprises, ce type de gestes est fait par des personnes qui se rendent compte avec un bon cœur d’une autre personne qui vit des moments difficiles et qu’elles peuvent d’une manière ou d’une autre aider.

Quelle façon de remercier la vie pour Dwayne Johnson d’avoir fait un cadeau aussi impressionnant, une démonstration de tout le respect qu’il a pour les efforts humains et bien sûr une façon de remercier l’univers pour tout ce qu’il lui a donné, le succès et l’argent qu’il a. grâce à sa carrière dans le monde du cinéma.

Restez sur Show News et continuez à profiter des meilleures nouvelles et mises à jour de ‘La Roca’ et d’autres célébrités, avec des situations aussi impressionnantes que ce cadeau et bien plus encore.