Dwayne Johnson traite Vin Diesel de manipulateur… après lui avoir demandé via les réseaux sociaux de revenir à la franchise « Fast and Furious ».

IL A! The Rock Johnson – qui a dit dans le passé qu’il ne reprendrait pas son rôle de Luke Hobbs, a déclaré à CNN dans une nouvelle interview, qu’il avait été « choqué » par le message de Vin Diesel en novembre dernier (où il lui demande de revenir) parce que ils avaient déjà parlé en privé de son départ.

« En juin dernier, lorsque Vin et moi avons parlé, pas sur les réseaux sociaux, je lui ai dit directement – et en privé – que je ne retournerais pas dans la franchise », a déclaré Johnson, 49 ans. « J’étais ferme et cordial avec mes paroles et j’ai dit que je soutiendrais toujours le casting et que je me battrais toujours pour que la franchise réussisse, mais qu’il n’y avait aucune possibilité que je revienne. »

The Rock – qui a plus tard joué dans le spin-off « Hobbs & Shaw » avec Jason Statham – a critiqué Diesel, 54 ans, pour avoir utilisé émotionnellement ses enfants et la mort de l’acteur Paul Walker, pour le faire revenir au film final de « Fast 10. » .

« Le récent message de Vin était un exemple de sa manipulation. Je n’ai pas aimé qu’il mette ses enfants dans la publication, ainsi que la mort de Paul Walker »- a expliqué Johnson. « Laissez-les en dehors de cela. Nous en avions parlé il y a des mois et nous nous sommes entendus. »

Malgré la manipulation de Diesel, Johnson a clairement indiqué qu’il n’apparaîtrait pas dans le dernier chapitre de la franchise « Fast ». luego del muy público pleito que involucra a Diesel y Tyrese Gibson, el cual empezó durante las semanas finales de la producción “Fate of the Furious” en 2016, cuando Johnson criticó ferozmente a unos colegas actores (sin nombrarlos) en un ya borrado post en Facebook.

« Mon objectif tout le temps était de terminer mon incroyable voyage avec cette franchise sensationnelle« Fast & Furious »avec gratitude et grâce. Il est regrettable que ce dialogue public ait tout brouillé », a déclaré Johnson. Quoi qu’il en soit, je suis confiant dans l’univers ‘Fast’ et sa capacité à fournir des résultats cohérents au public, et je souhaite vraiment à mes anciennes co-stars et membres d’équipage la meilleure des chances et le succès dans le chapitre à venir. »

Et est-ce que le post de Vin Diesel est… Omg ! Pathétique! Désolé, mais quand j’ai vu cette nouvelle, j’ai dit… WTF ? Sérieusement ce type a utilisé ses enfants et la mort de Paul (qu’il appelle Pablo… Quoi ?) pour faire revenir Dwayne ? Non, ce n’était pas cool. Et maintenant c’était pire que Dwayne a dit qu’ils en avaient déjà parlé EN PRIVÉ et lui avaient fermement dit qu’il ne reviendrait PAS. OH MON DIEU! Vin Diesel dans son post non seulement le manipule à l’extrême, il l’appelle aussi ‘petit frère’… ça m’a paru choquant… HA ! Le message ressemble à ceci :

« Mon petit frère Dwayne… le moment est venu. Le monde attend la fin de Fast 10. Comme vous le savez, mes enfants vous appellent Oncle Dwayne dans ma maison. Il n’y a pas de Noël quand eux et vous ne vous souhaitez pas le meilleur… mais le moment est venu. L’héritage attend. Je t’ai dit il y a des années que j’allais tenir ma promesse envers Pablo (Paul). J’ai juré que j’arriverais et manifesterais le meilleur Fast à la fin et c’est le 10 ! Je le dis avec amour… mais tu dois paraître, ne laisse pas la franchise inoccupée, tu as un rôle important à jouer. Hobbs ne peut pas être fait par quelqu’un d’autre. J’espère que tu te présenteras pour l’occasion et que tu accompliras ta destinée. »

Vin n’a pas répondu publiquement à cette interview de The Rock à CNN – s’il le fait, je publierai la mise à jour ici.

Oui, Dwayne Johnson traite Vin Diesel de manipulateur.