Dwayne Johnson travaille avec une star d’Aquaman sur un nouveau film d’action

Si nous avons raison avec ces hypothèses, Dwayne Johnson voudra peut-être envisager de signer en tant que co-star, car son associé de Hobbs et Shaw, Jason Statham, a fait un assez bon travail en tant que lourd similaire dans ce précédent film d’Evans. Pour le moment cependant, Johnson n’est qu’un producteur exécutif, utilisant ses muscles chez Seven Bucks Productions pour aider à créer Emergency Contact. S’il restait dans les coulisses du film, ce serait toujours un fait réconfortant que Dwayne Johnson soit impliqué dans la prise de décision derrière le film. De plus, comme il est co-producteur exécutif avec Yahya-Abdul Mateen II, le couple peut sentir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, au fur et à mesure que ce pitch avance.